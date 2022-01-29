Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
Galatasarayda kaleci bilmecesi çözüldü İşte İstanbula geliş tarihi...Galatasaray'da kaleci bilmecesi çözüldü! İşte İstanbul'a geliş tarihi...#Galatasaray
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Ailesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdiAilesi ayakkabısına kadar soyulduğunu iddia etmişti... İfadesi herkesi şaşkına çevirdi#Berkay Köklü
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
Bir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmişBir dönemin ünlü oyuncusu 12 yıl sonra ilk kez görüntülendi: Ne kadar değişmiş! #Bridget Fonda
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
HABERLERGündem Haberleri

Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

#Kavga#Ağrı#Silah
Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesinde barışmak için bir araya gelen husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Patnos ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında 6 yıldır husumet bulunan akraba Bilici ve Karahan aileleri bugün barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Reşat Bilici yaşamını yitirdi, Kemal Karahan ile aileleri barıştırmak için arabuluculuk yapan İdris Özkaya yaralandı.

Husumetli ailelerin barış buluşmasında kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Özkaya da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Güvenlik güçleri yeni bir olay yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Olay sırasında cep telefonuyla çekilen görüntülerde ise silah sesleri duyuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Ağrı#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games