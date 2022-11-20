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Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk vuruldu

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#Gaziantep#Sıraç Çeliktop#Serdar Aşık
Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 13:20

Gaziantep'te husumetli olan 2 aile kavga ederken bu sırada sokakta oynayan 3 çocuk tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

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Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli 2 aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oynayan Sıraç Çeliktop (5), Serdar Aşık (9) ve Zeki Avcı'ya (10) isabet etti.

ÇOCUKLARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralı 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Sıraç Çeliktop'un sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Husumetli aileler kavga etti, sokakta oynayan 3 çocuk vuruldu

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#Gaziantep#Sıraç Çeliktop#Serdar Aşık

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