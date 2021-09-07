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GeriGündem Husumetli aileler dehşet saçtı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı
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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.09.2021 - 20:48 | Son Güncelleme:

Husumetli aileler dehşet saçtı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı

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Husumetli aileler dehşet saçtı: 1'i bebek, 5'i çocuk 12 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin, husumetli oldukları aile üyelerine silahlı saldırısı sonucu 1'i bebek, 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde yaşayan 2 aile arasında uzun süredir devam eden husumet nedeniyle, 2 kişi yanlarında getirdikleri pompalı tüfekle aralarında bebek ve çocukların da olduğu kişilerin üzerine rastgele ateş etti.

Silahlı saldırı sonucu 1 yaşındaki F.Ç ile ikizler A.Ü ve R.Ü (13) ile S.Ü. (42), A.Ü. (38), M.Ü. (18), M.T. (22), D.Ü. (16), F.Ü. (30), B.Ü. (17), S.N.D. (10) ve A.Ü. yaralandı.

Husumetli aileler dehşet saçtı: 1i bebek, 5i çocuk 12 yaralı

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Tepecik ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Bir yaşındaki bebeğin kafası ve vücuduna 7 saçma isabet ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi alırken olayın faili 2 zanlı gözaltına alındı.

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