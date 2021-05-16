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DHA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 00:12 | Son Güncelleme:

Husumetli aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

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Husumetli aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki aile arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Siverek ilçesi Hayriye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Budacı ve Çulcu aileleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçağın da kullanıldığı kavgada Budacı ailesinden Metin (24), Şiyar (22), Şahin (21), Burak (14), Ali (43), Ersin (20), Yusuf (23) ve Sedat Budacı (29) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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