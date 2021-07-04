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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 06:03 | Son Güncelleme:

Husumetli aileler arasında silahlı kavga! Yaralılar var

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Husumetli aileler arasında silahlı kavga! Yaralılar var

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yavuzlar Mahallesi'nde iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullandığı kavgada 2'si kadın 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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