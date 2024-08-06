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Husumetli aileler arasında çıkan kavgada kan aktı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Kavga#Polis
Husumetli aileler arasında çıkan kavgada kan aktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 16:12

Diyarbakır'da husumetli 2 aile arasında çıkan tabancalı, pompalı tüfekli kavgada M.K. (37) yaralandı.

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Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma, tabancalı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaralanan M.K. gelen sağlık ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı tedaviye alınırken, M.K. yakınlarının geldikleri hastanede gerginlik yaşandı. Hem hastanede hem de mahallede tedbir alınırken, polis olay ile ilgili 6 kişinin ifadesine başvurdu. Kavgaya karışanlar ile ilgili çalışmalar sürüyor.

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#Diyarbakır#Kavga#Polis

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