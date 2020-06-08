Huşu ne demek? Huşu nedir? Huşu TDK kelime anlamı

Farklı anlamları ile beraber huşu kelimesi gündelik yaşamda sıkça değerlendirilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan huşu sözcüğünün Türkçe anlamı ise, ‘Alçak gönüllülük’ üzerinden ele alınmaktadır. Ancak aynı zamanda farklı anlamları da bulunur.

Huşu Ne Demek?

Değişik anlamları üzerinden huşu kelimesini öğrenebilir ve farklı amaçlar doğrultusunda değerlendirebilirsiniz.

- Alçak gönüllülük,

- Hayranlık ve korkunun karıştığı bir duygu,

- Tanrıya boyun eğme, gönlü korku ve saygı ile dolma,

Bu şekilde üç değişik anlamı ile beraber cümle içerisinde veya tek başına amaca uygun değerlendirebilirsiniz. Özellikle, ‘huşu içinde’ kelime grubu üzerinden çok yaygın kullanılan bir sözcük olarak öne çıkmaktadır.

‘’Herkes huşu içinde idi.’’ N. F. Kısakürek

Bu cümlede olduğu gibi diğer anlamları üzerinden de ele alabilir ve huşu kelimesini değerlendirebilirsiniz. Özellikle yazılı kaynaklarda ve edebi metinlerde çok daha sık karşılaşılan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Ancak amaca uygun değişik yerlerde kullanmak isteyen birçok kişi de bu kelimenin ne anlama geldiğini öğrenmek istemektedir. Yukarıda verilen her üç farklı anlam Türkçede geçerli sayılmaktadır. Böylece bir cümle içerisinde bu kelimeyi gördüğünüz zaman ne anlam taşıdığını bilerek daha iyi konuyu anlayabilirsiniz. Gündelik hayatta da farklı yerlerde değerlendirmeniz mümkün.