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Uğur ŞAHİN - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları katıldı. Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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