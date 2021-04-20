Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları katıldı. Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

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