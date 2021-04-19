Hüsnü Bayramoğlu kimdir? Hüsnü Bayramoğlu'nun hayatı ve ölümüyle ilgili detaylar

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti. Hüsnü Bayramoğlu Bayramoğlu kendisini “Bediüzzaman Said Nursi'nin talebesi ve hizmetkarı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı” olarak tanıtıyordu. Vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan paylaştı.



Doğan, Hüsnü Bayramoğlu'nun vefat haberini “Bediüzzaman’ın talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Ağabey vefat etti. Cenab-ı Allah rahmet eylesin” sözleriyle duyurdu.

Bayramoğlu 15 Şubat 1935 tarihinde Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. Babası Hıfzı Bayramoğlu tarafından 14-15 yaşlarındayken Bediüzzaman Said Nursi'nin hizmetine verilmiş ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar bu görevde kalmış. 1942'de yedi yaşında olan Hüsnü Bayramoğlu risaleler yazmaya başlar.

Kendisi 13, kardeşi Yılmaz 11 yaşındayken ilk defa Bediüzzaman'ı ziyarete gider. Bu ziyaretten bir süre sonra 1949-1950'de ortaokulu bitirdikten sonra daimi olarak yanında hizmetinde kalmaya başlar ve Bediüzzaman'ın vefatına kadar Bediüzzaman'ın diğer birkaç talebesiyle birlikte bu vazifeyi görür.

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