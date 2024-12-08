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Hüseyin Yayman'dan Suriye değerlendirmesi: Esad, arkasında kan ve gözyaşı bırakarak ülkesini terk etti

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#Hüseyin Yayman#Esad#Suriye
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 16:45

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Esad rejiminin düşmesi ve Suriye'deki son gelişmeleri CNN TÜRK canlı yayınında Samet Güner'e değerlendirdi. Esad'ın arkasında kan ve gözyaşı bırakarak ülkesini terk ettiğini belirten Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrılarını hatırlattı.

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AK Parti'li Yayman'ın açıklamaları şöyle; “Bugün sadece Suriye için değil, Türkiye için değil tüm bölge için güzel bir gün. Suriye ile en yakın komşu vilayetlerden bir tanesi Hatay, aynı zamanda akrabalık bağlarının olduğu, tarihsel, kültürel, ticari, ekonomik bağların olduğu bir bölgeden bahsediyoruz.

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AĞIRBAŞLI KUTLAMALAR YAPILDI

En uzun sınırı olan bölge. Türkiye’de en çok Suriyelinin yaşadığı bir bölgeydi. Bugün Antakya’da, Kırıkhan’da, Reyhanlı’da Suriye’deki zaferle ilgili gerçekten çok ağırbaşlı kutlamalar yapıldı. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz hiçbir taşkınlık olmadan bunlar yapıldı. İnsanlar kendi memleketlerinde dönmekten bahsediyorlar. Esad rejimi arkada kan, gözyaşı bırakarak terk etti. Cumhurbaşkanımız çok sayıda çağrıda bulundu.

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HER DEFASINDA UZATILAN EL HAVADA KALDI

'Gelin geçmişe sünger geçelim beraber olalım' denildi. Her defasında uzatılan el havada kaldı. Esad rejimi Hatay’ı isteme küstahlığını gösterdi. Bugün geldiğimiz noktada insanların sevinç içinde zaferi kutlaması çok önemli.

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Normalde iç çatışmaların olması gerekiyor. Esad rejimini sevenler de askerler de bir zafer edasıyla karşılandılar. Bu demektir ki Esad rejimi kendisini sevenler dahil bir bıkkınlık yaratmış.

 

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#Hüseyin Yayman#Esad#Suriye

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