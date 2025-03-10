Hüseyin Yayman'dan Google'a sert tepki: Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız

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Google'ın haber paylaşımlarını hedef alan algoritma değişikliği, yayıncıların tepkisini çekmeye devam ediyor. Şeffaf olmamakla ve rekabet kurallarını ihlal etmekle eleştirilen Google'a bir uyarı da hükümet kanadından geldi.

Haber alma özgürlüğünün kısıtladığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Sabah.com.tr'den Onur Şahanoğlu'na yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"BELİRLİ PLATFORMLARA AYRICALIK TANINIYOR"

Google'ın 2024 yılında gerçekleştirdiği şeffaf olmayan algoritma değişiklikleri, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin Keşfet trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığı gözlemlenmektedir. Bu durum, hem rekabet ortamını bozmakta hem de halkın haber alma özgürlüğünü tehdit etmektedir.

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"ATTIKLARI ADIMLAR DİJİTAL HABERCİLİĞİ TEKELLEŞTİRİYOR"

Google'ı daha önce de rekabete aykırı uygulamaları konusunda uyarmıştık." diyen Yayman, "Ancak, son dönemde attıkları adımlar, dijital haberciliği tekelleştirme ve kendi seçtikleri içerikleri kullanıcılara dayatma girişimine dönüşmüştür. Şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Haber alma ve yayma özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Google'ın algoritma adı altında keyfi uygulamalarla yayıncıları saf dışı bırakmasına, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını engellemesine asla müsaade etmeyeceğiz.

"Bu süreçte taleplerimiz nettir" diyen Yayman, beklentileri şöyle sıraladı:

Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir.

Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, Keşfet alanında her görüşten siteye eşit fırsat tanınmalıdır.

Dijital platformlar, haber çeşitliliğini ve medya bağımsızlığını tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir.

Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız ve Google'ın tek taraflı kararlarıyla medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceğiz.