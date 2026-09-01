Hüseyin Yayman: Muhalefet milli güvenlik sorunu haline geldi

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Yayman, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nda düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Buradaki konuşmasında Girne açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Yayman, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ifade ettiler, mutlaka sorumlular bulunacak ve yargı önünde hesap verecektir. Ucu nereye varırsa varsın bu cinayetin sorumluları hesap verecektir." diye konuştu.

Yayman, sahada siyaset yapan, milletle duran ve milletin derdiyle dertlenen bir hareket olduklarını söyledi.

AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Yayman, şu ifadeleri kullandı:

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"İşte görüyorsunuz, AK Parti ikinci 25 yılın hayalini, hikayesini, ütopyasını vadederken, muhalefet partileri kendi aralarında koltuk kavgasına gidiyorlar, mahkeme koridorlarında mazbata arayışında bulunuyorlar. Bugün sahada siz muhalefetten kimseyi görüyor musunuz? Sahada sadece AK Parti, MHP ve Cumhur İttifakı var. Büyük Türkiye mutabakatını, büyük Türkiye ittifakını konuşuyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi küresel bir güç haline getirene kadar durmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan, çalışacağız, daha çok çalışacağız."

Yayman, büyük Türkiye hedefine inananların partisi olduklarını ve 2053'te de milletin yolunda hizmet etmeye devam edeceklerini anlattı.

"TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİNİ KORUYAN MUHALEFET ARANIYOR"

Muhalefet partilerine eleştiri getiren Yayman, şöyle konuştu:

"Muhalefetin içine girdiği krizi görüyorsunuz. Muhalefet meselesi artık bir siyasi konu olmanın ötesine geçti, bir milli güvenlik sorunu haline geldi. Hatay'dan bir kez daha sesleniyorum, muhalefet aranıyor. Türkiye'nin menfaatlerini koruyan, dış dünyaya karşı Türkiye'nin çıkarlarını savunan, milletin yanında yer alan ve milletin derdiyle dertlenen bir muhalefet aranıyor. İşte görüyorsunuz, kendi aralarındaki kavgayı, dövüşü hep beraber izliyoruz. Bu samimiyetsizlikle, belediyeleri babanızın çiftliğine çevirmekle, kamu malını israf etmekle, çöpleri toplamamakla, şehirlere hizmet etmemekle millet size destek, oy verir mi? Dün vermedi, bugün vermez, yarın da asla vermeyecektir."

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Kentte 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeni hayatın başladığını dile getiren Yayman, inşa faaliyetlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile tüm bakanlara teşekkür etti.

"MİLLETİMİZ YENİDEN, BİR KEZ DAHA 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' DİYOR"

Yayman, geçmişte muhalefetin kurduğu "altılı masa"nın kavga halinde olduğunu, Cumhur İttifakı'nın ise milletin derdiyle dertlenmeye devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin, "bir fikrim, hayalim var" diyenlerin partisi olduğunu belirten Yayman, "Biz büyük Türkiye mutabakatını, ittifakını kurmak suretiyle inşallah seçimlere hazırız. Bizim için seçimin tarihi önemli değil çünkü seçimin sonucunu biliyoruz. Siz hangi planı yaparsanız yapın, hangi kumpası kurarsanız kurun, milletimiz yeniden, bir kez daha 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor." dedi.

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Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, milletimizin Cumhurbaşkanımıza ihtiyacı var, bizim ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu küresel kuşatmayı savuşturması, inşallah 2053 hayallerine kavuşması için 'Bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz. Eğer biz Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceksek, Türkiye'nin yazılımını güncelleyeceksek, devleti, kamu yönetimini yeniden yapılandıracaksak, bu işe anayasadan başlamamız lazım. 'Yeni anayasa, yeni anayasa, yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin ekmek, su, hava gibi yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır çünkü mevcut anayasa, bu darbe anayasası, Türkiye'ye yakışmamaktadır. İnşallah biz de AK Parti, Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa projemizi gerçekleştirmek için çalışacağız."