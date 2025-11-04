Hüseyin Yayman: Hatay'da yeniden bir hayat inşa ediliyor

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam 1001 gün geçti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman CNN Türk Özel Haberler Müdürü Fulya Öztürk'e canlı yayında yapmış olduğu açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Cumhurbaşkanımıza ve Murat Kurum’a çok teşekkür ediyoruz. Arkamızdaki meclis binası yıkılmıştı yine bütün şehir yerle bir olmuştu ama şimdi bu Atatürk Caddesi’nde Fatih Caddesi’nde 75. yıl Bulvarı’nda şehir ayağa kalkıp. Sadece Hatay’da binalar yapılmıyor aynı zamanda Hatay’da yeniden bir hayat inşa ediliyor. Bu çok önemli. Burada peki nedir durum son rakam… Hatay’da 183 bin hak sahibi var. 183 bin hak sahibi için tüm temeller atıldı. Bütün hak sahipleri için inşallah üç kişiden iki kişiye evler verildi Hatay’da ve inşallah bu yılın sonunda herkesin evlerini teslim etmiş olacağız.

Cumhurbaşkanımız 27 Aralık‘ta gelecek biz kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Eğer o olmasaydı bu evler yapılmazdı. Muhalefet itiraz ediyor. Bir polemik olsun diye söylemiyorum ya gelip baksınlar CNN Türk aracılığıyla Fulya Öztürk aracılığıyla şunu söylüyorum gelin binalara bakın. Yapıldı mı? yapılmadı mı? Burada evler yapılmış mı yapılmamış mı? Verilen sözleri vardı muhalefetin onları da yerine getirmeleri lazım.

Biz burada şunu bir kez daha ifade etmek isterim Hatay’ın ayağa kalkması için çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz ve inşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız. Hatay çok büyük acılar yaşadı ama inşallah şehrimizi ayağa kaldıracağız."