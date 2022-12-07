Hüseyin Örs'ün son sağlık durumuna ilişkin açıklama... İYİ Parti'den 'yumruklu kavga' sonrası bütçe görüşmeleri kararı

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Meclis'te bütçe görüşmelerinin dün büyük bir gerginlik yaşandı. TBMM, Adalet, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile yüksek yargı kurumlarının bütçelerinin görüşüldüğü Genel Kurul’da İYİ Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz kürsüye gelirken AK Parti sıralarından konuşmalar oldu. İYİ Partili Beyaz, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’a “Var ya gerçekten çok boş konuşuyorsun. Sen hiç konuşma” karşılığını verdi. Beyaz, bir yandan “Sayın Beyaz önüne bak” diye seslenen Kırkpınar’a tepki gösterirken, diğer yandan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’a “Ya kardeşim ‘Önüne bak’ diyor adam” diye şikâyet etti. Ancak Turan’dan “Önüne bak ama sen” yanıtını aldı. Beyaz’ın “Yok ya! Ona mı soracağım nereye bakacağımı? Sana mı soracağım?” tepkisine karşılık arka sıralardan gelen AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da “Önüne baksana ya” diye bağırdı.

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Meclis Başkanvekili Haydar Akar, uyarıları dikkate alınmayınca oturumu kapattı. AK Parti ve İYİ Partili milletvekilleri kürsü önünde toplandı. Arka sıralardan koşarak gelen AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, aynı hızla İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e yumruk attı. AK Partili Işık da dengesini kaybederek yere düştü. Işık’la birlikte kavgaya karışan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de dengesini kaybetti. Arbede sırasında iki partiden milletvekillerinin birbirini yumruklamaya ve bel altından tekme atmaya çalıştığı görüldü.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kavga, milletvekillerinin müdahalesiyle güçlüklü bitirildi. İYİ Partililer, AK Partili Işık’ın yüzük bulunan eliyle indirdiği yumruk sonucunda Örs’ün alnında çizik oluştuğunu söyledi. İYİ Partili Örs, fenalaşınca revire götürüldü. Geçen yıl kalp pili taktıran ve kalp ritminde sorun olan Örs hastanede yoğun bakıma alındı.

IŞIK'A BİRLEŞİME KATILMAMA CEZASI

Öte yandan Işık’a, TBMM İçtüzük gereği Örs’e fiziksel şiddet uygulamaktan Genel Kurul’a iki birleşim katılmama ve maaşından 38 bin lira kesilmesi cezası verildi. Kavgaya karışan İYİ Partili Fahrettin Yokuş ile kullandığı ifadeler nedeniyle HDP’li Faruk Gergerlioğlu da kınama cezası aldı.

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HÜSEYİN ÖRS'ÜN SON SAĞLIK DURUMU: YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından Hüseyin Örs'ün son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Hüseyin Örs'ü ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı Twitter'daki hesabından paylaştı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA: HUKUKİ İŞLEM YAPILMALI

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İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda dün bütçe görüşmeleri sırasında İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yönelik saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu, "Millet adına milletin haklarını savunan milletvekillerine karşı sözlü ve fiili saldırılar sürekli hale dönüştürülmüştür. Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Bugün geldiğimiz bu noktada AK Parti kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür. Bütçenin ilk günkü görüşmeleri üzerine TBMM başkanının yaptığı açıklamalar, meclis başkanının tarafsızlığını yitirdiğinin de bir delilidir. O açıklamalar göstermiştir ki TBMM başkanı, AK Parti dışındaki partileri hedef alan, sadece onları ikaz eden, kabul edilemez bir tutum içine girmiştir" dedi.

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"YERİNDE MÜDAHALE OLMASAYDI BELKİ DE KAYBETMİŞTİK"

Dervişoğlu, İYİ Parti'li Örs'ün TBMM'de sevilen vekil olduğuna vurgu yaparak "Dünkü elim ve vahim olayda AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, bütçe görüşmeleri esnasında önce laf atmakla başlayan sonra da saldırıya dönüşen bir eylemi hayata geçirmiştir. Genel kurul salonunda; kürsü yakınlarında bulunan Trabzon vekilimiz sevgili kardeşim Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak gelip büyük bir yüzük bulunan eliyle kasten ve vahşice yumruk atmıştır. İYİ Parti milletvekillerinin duruma ani ve yerinde müdahalesi şayet söz konusu olamasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık. Sayın Örs’ün geçtiğimiz sene içerisinde TBMM’de kalp krizi geçirdiği bütün milletvekillerinin malumudur. Ayrıca Hüseyin Örs, bütün milletvekillerinin sevgisi ve saygısını kazanmış müstesna bir insandır" diye konuştu.

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"KİŞİNİN HAYATINA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ"

TBMM’de yaşanan bu olayın bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddet olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "Bu nedenle yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilebilecek basit bir suç ya da arbededen bahsedebilmek mümkün olamaz. Söz konusu olay Türk Ceza Kanunu’nun 81’inci ve 82’nci maddeleri kapsamına giren kastı aştı bir eylem olup, adam öldürmeyle sonuçlanabilecek kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında da hukuki işlem yapılması gerekmektedir. Ayrıca işin bir de anayasal boyutu vardır. Bizler milletvekilleri olarak biliyorsunuz ki TBMM’de kamu görevi ifa ediyoruz. Anayasal bir haktan doğan görevin ifasına karşı yöneltilmiş tecavüzler kendi içinde başka suçları da barındırır. Bu yapılan saldırılar muhalefetin muhalefet görevini yapmasını engellemek için yapılıyor ve bizim kamu görevi yapma özgürlüğümüzü kısıtlıyor" dedi.

"AK PARTİ DOĞRU ADIM ATMAZSA KONUŞURLARKEN GENEL KURULDA OLMAYACAĞIZ"

Dervişoğlu, konunun hukuken takipçisi olacaklarını da kaydederek, "AK Parti, milletvekilimize saldırıda bulunan kişi hakkında gerekli disiplin takibatını yapmalı ve Meclis'in mehabetine zarar veren davranışların cezasız kalmasının önünü kesmelidir. Bu, kendilerinden büyük bir beklentimizdir. Yoksa biz hiç kimseden özür falan beklemiyoruz. Bazıları özür dilemeyeceğini açıklıyor. Senden özür dilemeni bekleyen mi var? AK Parti’den beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili bir karar almasıdır. Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. AK Parti’nin bu konuda doğru adım atmaması ve elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AK Parti grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak genel kurul salonunda bulunmayacağız. Bunun bir boykot olarak algılanmamasını hassaten istirham ediyorum. AK Parti yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini de buradan talep ediyorum" diye konuştu.

İYİ PARTİ'Lİ VEKİLLER, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GENEL KURUL'U TERK ETTİ

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarının ardından, İYİ Partili vekiller Genel Kurul'u terk etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesi üzerindeki görüşmelerde önce CHP'li milletvekilleri, konuşmalarını gerçekleştirdi. Söz sırasının AK Parti'ye gelmesi üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mücahit Arınç, kürsüye çıktı. Bu sırada İYİ Parti'li vekiller, Genel Kurul salonunu terk etti.