×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hüseyin Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay hapis cezası

Güncelleme Tarihi:

#SEGBİS#Mahkeme Kararı#Tahliye
Hüseyin Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay hapis cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2025 16:05

Eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan Kocabıyık hakkında 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına hükmetti.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Kocabıyık’ın ‘İftira' ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Kocabıyık’ın ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SEGBİS#Mahkeme Kararı#Tahliye

BAKMADAN GEÇME!