Hürriyet'ten okuyucularına iki kaçırılmaz fırsat!

Pazar gününden itibaren 12 sayfalık dev bulmaca eki, Çarşamba gününden itibaren de sınavlara hazırlanan öğrenciler için tam sayfa testler hafta içi her gün Hürriyet’te…

DEV BULMACA GAZETESİ HÜRRİYET’TE

Hürriyet yarından itibaren yeni bir dönemi başlatıyor.

Tam 12 sayfalık dev bulmaca eki yarından itibaren Hürriyet’te sizleri bekliyor.

Kare, çengel, şifreli, zincir, mozaik bulmacalar… Kelime ve sayı bulmacalar… Ayrıca her düzeyde sudoku…

12 sayfalık dev bulmaca gazetesi Bil-Bul, Pazar gününden itibaren gazeteniz Hürriyet’in yanında ücretsiz…

TAM SAYFA LGS VE YKS TESTLERİ

Sınavlara hazırlanan öğrenciler sizleri de unutmadık! Lise ve Üniversite sınavlarına girecek öğrenciler, Hürriyet ve Bilfen yanınızda…

Hürriyet-Bilfen işbirliğinde uzman kadronun hazırladığı testler Çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün Hürriyet’te.

*Bir tam sayfa Liselere Giriş Sınavı (LGS) testi.

*Bir tam sayfa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) testi.

Bu fırsatı kaçırmayın, sınavlara Hürriyet’le hazırlanın...