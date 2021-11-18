Hürriyet’ten kitap severleri sevindirecek kampanya: Kuponları biriktir, kitabını seç

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Okumayı, araştırmayı, öğrenmeyi seven Hürriyet okurları için gazete, kupon kampanyasını yeniden hayata geçiriyor. 19 Kasım Cuma tarihinde başlayacak olan kampanya kapsamında okurlar, günlük Hürriyet gazetelerinin içerisinde bulunan kuponları 10 gün boyunca biriktirip Hürriyet Kitap’tan seçeceği bir kitabın sahibi olacak.



Gezi, biyografi, sağlık, çocuk gelişimi, kişisel gelişim ve çocuk kitapları olmak üzere çeşitli kategorilere ait kitaplardan seçim yapma hakkı kazanacak olan okurlar 10 adet kupon fotoğrafını 0549 743 46 61 numaralı WhatsApp hattına gönderip, kupon görselini doldurarak kampanyadan faydalanabilecek.

“Çok Gezenti-Boş Dünya”, “Nasıl Star Oldular?”, “Genç ve Güzel Kalmanın 50 Yolu”, “Ün, Aşk ve Diğerleri”, “2OO Adımda Ergenlik Rehberi”, “Alaca-Adım Adım Doğaya Dönüşün Hikayesi”, “Canavar Gördüm Sanki”, “Kolestrol-21 Günlük Menü”, “100 Yıllık Yaşam İçin 50 Öneri”, “Elbiseler mi Konuştu Yoksa?” gibi çok sevilen Hürriyet Kitap eserlerinin dahil olduğu kampanyaya katılanların kitapları ise adreslerine ücretsiz kargoyla gönderilecek.



Detaylı bilgi: Hürriyet Gazetesi’inde.





100. Yıl mahallesi 2264 Sk. Demirören Medya Center No:1 Bağcılar/İSTANBULHürriyet Gazetecilik Ve Yayıncılık Anonim Şirketi (Bundan sonraveyaolarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Kupon İle Kitap Kampanyasına katılımınız doğrultusunda kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

● Kimlik (ad, soyad, imza); iletişim (adres) ile seçtiğiniz kitap gibi bilgileriniz; gazetede bulunan kuponu bizlerle paylaşmanız halinde tarafınıza kitap gönderiminin sağlanması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

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2. Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

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Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun beşinci maddesinin ikinci fıkrasının f bendinde düzenlenen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, kuponları Hürriyet ile dijital ortamda paylaşmanız suretiyle işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin 3. Kişilere Aktarılması

Kampanya kapsamında işlenen kişisel verileriniz, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla kitap gönderimini sağlayacak olan kargo firması gibi Tedarikçilerle ve Hizmet Sağlayıcılarla paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz talep halinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi ve faaaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçları doğrultusunda Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

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4. İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

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● KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.

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5. İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu aracılığıyla;

● Daha önce Hürriyet’e bildirmiş olduğunuz e-posta adresinizden kvkk@hurriyet.com.tr adresine elektronik posta göndererek,

● Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

● Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile “100.Yıl Mahallesi, 2264 Sokak, Demirören Medya Center, No:1 34204 Bağcılar, İstanbul / Türkiye” adresine göndererek,

● Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@hurriyet.com.tr adresine e-posta göndererek,

● Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle hurriyet@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,Hürriyet’e iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.



İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

,Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.



6. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, Hürriyet’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine veya bu kişilerin yasal temsilcilerine (“Başvuru Sahibi” veya “İlgili Kişi”), KVKK’nın 11 inci maddesinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin taleplerde bulunma hakları düzenlenmiştir.

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (“Hürriyet” veya “Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Niteliğine göre talebiniz; Hürriyet’e ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede veya en geç otuz gün içinde cevaplandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Tebliğ’in 7. maddesi gereğince ücret alınabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

Posta Yoluyla veya Şahsen Başvuru: Başvuru Sahibi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile kimliğini tevsik edici belgelerle birlikte Yıl Mahallesi 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/Z1 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir.

Başvuru Sahibi tarafından birlikte Yıl Mahallesi 2264.Sk Demirören Medya Center No:1/Z1 Bağcılar/İstanbul adresine bizzat veya posta yoluyla başvurulabilir. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile hurriyet@hs02.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

Başvuru Sahibi’ne ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinden imzalanmış dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” ile hurriyet@hs02.kep.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Mobil İmza veya Güvenli Elektronik İmza Kullanılarak Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle kvkk@hurriyet.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir.

Başvuru Sahibi’nce mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “Başvuru Formu” doldurulması suretiyle kvkk@hurriyet.com.tr adresine e-posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Veri Sorumlusunun Sisteminde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresini Kullanmak Suretiyle Elektronik Posta Yoluyla Başvuru: İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@hurriyet.com.tr adresine elektronik posta gönderilerek başvuru yapılabilir. Bu başvuruda talep konusuna bağlı olarak Hürriyet’in ek kimlik doğrulama isteme hakkı saklıdır.

Başvuru zarfının üzerine veya elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi/Değişiklik Talebi” yazmanız durumunda daha hızlı cevap alabileceğinizi hatırlatırız.

Ayrıca Noter veya hukuken geçerli ve kimliği doğrulama imkanı sağlayan yöntemlerle de başvuru yapılabilir. Başvurularda yukarıda belirtilen hususlara ilgili yöntem imkan verdiği ölçüde uyulması, başvurunun olumlu ve kısa sürede sonuçlanma ihtimalini arttıracağı için tavsiye edilir.

BAŞVURU FORMU

İLGİLİ KİŞİ BİLGİLERİ Adı Soyadı: Uyruk: ☐Türkiye ☐ Diğer Diğer ise lütfen belirtiniz: …….. TCKN: Pasaport No / Yabancı Kimlik No: Adres: KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: Elektronik posta adresi: Telefon No / Faks No:

HÜRRİYET İLE OLAN İLİŞKİNİZ ☐ Hürriyet Çalışanı / Eski Çalışan Çalıştığı yıllar: ☐ Hürriyet Stajyeri / Eski Stajyer Çalıştığı yıllar: ☐ İş Başvurusu /

Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih: ☐ Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Açıklama: ☐ Ürün veya Hizmet Alan Kişi Açıklama: ☐ Ziyaretçi Açıklama: ☐ Diğer Açıklama:

BAŞVURU İÇERİĞİ Başvuru Yapılan Veri Sorumlusu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Başvuru Kapsamında İletilecek Talep Konusu ☐Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. ☐Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum. ☐Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum. ☐Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. ☐Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum. ☐Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum. (lütfen açıklama kısmına düzeltilmesini istediğiniz kişisel veriniz ile ilgili detaylı bilgi veriniz) ☐Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum. ☐Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum. (lütfen zararınızın hangi veri işleme faaliyeti sonucunda, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklama bölümünde detaylı bilgi veriniz) AÇIKLAMALAR: Başvurunuza sağlıklı yanıt verilebilmesi için başvuru kapsamının belirli, açık ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. EKLER: Ekte bilgi ve belge paylaşıyorsanız lütfen belirtiniz.

Başvurunuza Cevap Yöntemi (Herhangi bir cevap yöntemi tercih edilmemesi halinde başvuru iletildiği usul ile cevaplandırılacaktır.) ❏ Adresime gönderilmesini istiyorum. (Başvuruda belirtilen adrese yapılacak olan gönderim ile) ❏ Başvuru formunda belirttiğim elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. (Elektronik posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı cevap verebileceğiz.) ❏ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hürriyet hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması, yanlış/yanıltıcı bilgilerle ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Hürriyet, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Hürriyet’in başvuruyu gerekçesini açıklayarak reddetme hakkı saklıdır.