Hürriyet'ten kamuoyuna önemli uyarı: Dolandırıcılık girişimlerine itibar etmeyiniz

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Son dönemde sosyal medyada ve internet ortamında, Hürriyet’e ait web sitemizin ve sosyal medya hesaplarımızın adı ve logoları kullanılarak çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu tespit edilmiştir.

Kurumumuza ait resmî yayın kanalları yalnızca aşağıdaki internet adreslerinden oluşmaktadır:

*www.hurriyet.com.tr

*https://x.com/Hurriyet

*https://www.instagram.com/hurriyetcomtr/

*https://www.tiktok.com/@hurriyetcomtr

*https://www.facebook.com/hurriyet

*https://whatsapp.com/channel/0029Va2KKoY2P59uGe0ONO24

*https://sosyal.teknofest.app/@hurriyet

Bu adresler dışındaki hiçbir web sitesi ve sosyal medya hesabı, Hürriyet markalarını temsil etmemektedir. Resmî sosyal medya hesaplarımız dışında sizden kişisel bilgi, ödeme veya özel işlem talep eden kişi ya da oluşumlara kesinlikle itibar etmeyiniz.

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ÖNEMLİ UYARI

Son dönemde Hürriyet markasını izinsiz şekilde kullanılarak vatandaşları yanıltmaya yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu gözlemlenmektedir.

Hürriyet olarak bu sahte ve yasa dışı girişimlerle hiçbir bağımız bulunmadığını kamuoyuna önemle duyururuz.

Tüm resmî açıklamalar yalnızca kendi resmi internet adreslerimiz üzerinden yapılmaktadır.

SAHTE SİTELERİ NASIL TANIYABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, dolandırıcılık amaçlı kurulan sahte haber sitelerinin bazı belirgin özellikleri olduğunu belirtmektedir:

✅ Alan adına dikkat edin: Orijinal sitemiz dışında, sonu farklı uzantılarla (.org, .net vb.) biten benzer isimli siteler sahte olabilir.

✅ Tasarım ve dil kalitesi: Yazım hataları, düşük çözünürlüklü görseller ve bozuk dil yapısı sahte sitelerin ayırt edilmesinde önemli ipuçlarıdır.

✅ Kurumsal bilgiler: Gerçek sitelerde açık iletişim bilgileri, sabit hatlar ve kurumsal e-posta adresleri yer alır.

✅ Manipülatif dil: Acele ettiren, duygusal veya tehditkar dil kullanan içeriklere şüpheyle yaklaşın.

✅ Güvenlik işaretleri: Tarayıcınızdaki HTTPS bağlantısını ve kilit simgesini kontrol edin.

✅ Bağlantıyı kendiniz yazın: Tanımadığınız linklere tıklamak yerine adresi kendiniz yazarak giriş yapın.

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YASAL SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR

Bu tür dolandırıcılık girişimleriyle karşılaşmanız durumunda lütfen en kısa sürede resmi mercilere başvurunuz.

Hürriyet olarak markalarımızın ve vatandaşlarımızın zarar görmemesi adına tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.