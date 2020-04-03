Hürriyet'ten en kapsamlı korona rehberi

Hürriyet, dünyayı tehdit eden virüsle ilgili merak edilen her konuyu ‘Korona Rehberi’nde bir araya getirdi. Pazar günü Hürriyet’le birlikte yayımlanacak olan rehber, Hürriyet Pazar’ın deneyimli ekibi tarafından hazırlandı.

200’Ü AŞKIN SORUYA UZMANLARDAN CEVAPLAR

‘Korona Rehberi’ virüsle ilgili temel sorular dışında herkesin merak ettiği, ‘Hangi yüzeyde ne kadar kalıyor?’, ‘Gıdalardan geçiyor mu?’, ‘Nerede, nasıl test yaptırırım, masraflarımı kim ödüyor?’, ‘İkinci kez yakalanma ihtimalim var mı?’, ‘Hamileler ve emziren anneler nelere dikkat etmeli?’, ‘Köpeğimi nasıl gezdireceğim, kedime bulaşır mı?’, ’65 yaş üzerindekileri getirilen sınırlamalar neler?’, ‘Çocuklara bu durumu nasıl anlatmalı?’, ‘Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz” ve benzeri 200’ü aşkın sorunun cevabını uzmanların ağzından veriyor.

A’dan Z’ye korona hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt bulduğu ve şimdiye dek hazırlanmış en kapsamlı ‘Korona Rehberi’, pazar günü Hürriyet Gazetesi ile okuyucuya ulaşacak.