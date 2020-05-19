Hürriyet'ten Çocuklara Özel! ‘Benim Kahramanım Sensin’ Hürriyet’le Çocuklarla Buluşuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Save the Children kuruluşları da dâhil olmak üzere, insani yardım sektöründe faaliyet gösteren 50'yi aşkın kuruluşun hazırlanmasında katkıda bulunduğu ‘Benim Kahramanım Sensin’ Hürriyet’le birlikte sunuluyor. 21 Mayıs Perşembe günü Hürriyet alan tüm okuyuculara tam 12 sayfa olarak armağan ediliyor.

"Benim Kahramanım Sensin: COVID-19 ile Savaşan Çocuklar” adlı hikâye kitabında hayali bir karakter olan Ario; çocuklara kendilerini, ailelerini ve arkadaşlarını koronavirüsten nasıl koruyabileceklerini açıklıyor ve duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını anlatıyor.

Tüm anne babalara çocukları için rehber niteliğinde olan ve 7’den 70’e herkesin ilgisini çeken hikaye, umut dolu öyküsüyle Perşembe günü Hürriyet okuyucularıyla buluşuyor.