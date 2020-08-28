Hürriyet’ten 30 Ağustos Sakarya özel eki

Yunan ordularının Eskişehir’de işi ne?

Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun İkdam Gazetesi’nde yayımlanan yazılarından Mustafa Kemâl Paşa’nın yasa gücündeki emirlerine; Yunan Küçük Asya Ordusu Komutanı Papoulas’ın oyalama taktiklerinden Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’nın stratejik kararlarına kadar her şey bu ekte. Türk halkının tüm imkânlarını seferber ederek cepheye koşması, çocuk ve kadınların verdiği mücadele fotoğraf ve belgelerle sizi bekliyor…









Sakarya zaferi, Türk ordusunun toparlanmasını sağladı

Sakarya Meydan Savaşı, yakın Türk tarihinin dönüm noktasıdır. Sakarya Zaferi sayesinde, Ankara önlerine ulaşan Yunan ordusu Afyon-Eskişehir çizgisine sürülmüş, bir yıl sonra başlayacak olan Büyük Taarruz’a kadar Türk ordusuna toparlanma gücü vermiştir. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz ise 30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi’yle Türk birliklerinin zaferiyle sonuçlanmıştır. Türk ordusu, 9 Eylül 1922’ye kadar sürecek olan büyük ilerleyişini Gazi Mustafa Kemâl Paşa’nın 1 Eylül 1922 tarihindeki “Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri…” emriyle gerçekleştirmiştir.

Bu pazar, 30 Ağustos Zafer Bayramı Sakarya özel ekini kaçırmayın.







