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Hürriyet’ten 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için 30 sayfalık özel gazete!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan özel yazı. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan 15 Temmuz yazısı. Şehit yakınlarıyla çok özel röportajlar. Hürriyet muhabirlerinden İstanbul ve Ankara’da yaşananların hikâyesi.
Kilit isimlerden dehşet verici ayrıntılar. Hürriyet yazarlarından yorumlar, izlenimler. 15 Temmuz etkinlikleri, kitapları, müzeleri Hepsi yarın Hürriyet’in özel 15 Temmuz gazetesinde…
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