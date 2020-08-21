Hürriyet’in haberini paylaştı: Yunanistan’ın tezleri bir kez daha çürütüldü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Hürriyet’e yaptığı, Yunanistan’ın öne sürdüğü “Sevilla Haritası”nın AB’nin resmi belgesi olmadığı açıklamasını Twitter’dan paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de, milletimizin haklarını gasp etmek için dayanak olarak kullanmayı planladığı ‘Sevilla haritası uydurmacasına’ üyesi olduğu AB dahi itibar etmemiş, böylece Yunanistan’ın akıl dışı tezleri bir kez daha çürütülmüştür. Böyle uydurma haritalarla algı oyunları ve oldu bittiler peşinde koşmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan histerik bir yaklaşımdır. Akıl dışı, hakkaniyet ve uluslararası hukukla bağdaşmayan bu yaklaşımın karşılık bulmaması Yunanistan için ‘ciddiyete davet’ niteliği taşımaktadır.”
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