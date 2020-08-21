MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHürriyet’in haberini paylaştı: Yunanistan’ın tezleri bir kez daha çürütüldü
GeriGündem Hürriyet’in haberini paylaştı: Yunanistan’ın tezleri bir kez daha çürütüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 21.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet’in haberini paylaştı: Yunanistan’ın tezleri bir kez daha çürütüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet’in haberini paylaştı: Yunanistan’ın tezleri bir kez daha çürütüldü
Abone Olgoogle-news

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Hürriyet’e yaptığı, Yunanistan’ın öne sürdüğü “Sevilla Haritası”nın AB’nin resmi belgesi olmadığı açıklamasını Twitter’dan paylaşarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de, milletimizin haklarını gasp etmek için dayanak olarak kullanmayı planladığı ‘Sevilla haritası uydurmacasına’ üyesi olduğu AB dahi itibar etmemiş, böylece Yunanistan’ın akıl dışı tezleri bir kez daha çürütülmüştür. Böyle uydurma haritalarla algı oyunları ve oldu bittiler peşinde koşmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan histerik bir yaklaşımdır. Akıl dışı, hakkaniyet ve uluslararası hukukla bağdaşmayan bu yaklaşımın karşılık bulmaması Yunanistan için ‘ciddiyete davet’ niteliği taşımaktadır.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle