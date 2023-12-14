Hürriyet'in haberi sonrası Ogün Samast isim değişikliği talebinden vazgeçti

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast (33), 19 Ocak 2007’de işlediği bu cinayetten dolayı 16 yıl 10 ay hapiste kalıp cezasının kanuni infazını tamamladıktan sonra 15 Kasım 2023’te tahliye edilmişti. Tahliyeden sonra Samast hakkında “FETÖ adına suç işlemek” suçundan da yeni bir dava açıldı. Samast İstanbul’daki bu davanın duruşmasına Trabzon’dan SEGBİS denilen görüntülü uygulama ile katılmıştı.

‘ADIM ALİ EREN KARADENİZ OLSUN’

Samast, Akçaabat Adliyesi’ne yaptığı yeni bir başvuruyla daha gündeme gelmişti. Samast ilgili hukuk mahkemesine bir dilekçe verdi ve Türk Medeni Kanunu’nun kendisine verdiği hakkı kullanarak adını soyadını değiştirmek istediğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler, Samast’ın dilekçesinin detaylarına ulaşmıştı. Dilekçedeki detaylara göre, Samast adının “Ali Eren Karadeniz” olarak değiştirilmesini istiyor. Gerekçesini ise, “Çocuk yaşta vahim bir olaya karıştım. Bundan dolayı toplum içinde zorluklar yaşıyorum. Rahat edemiyorum, unutulmak istiyorum.” şeklinde açıklamıştı.

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HÜRRİYET YAZDI, SAMAST TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

Samast, isim değişikliği başvurusunun detaylarının ortaya çıkması sonrası talebinden vazgeçti. Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak ‘Ali Eren Karadeniz’ ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti. Avukat Hodo, Samast’ın sosyal hayata alışmak için uğraştığını ve isim değişikliğinin de düzenli bir hayat yaşamak için talep edildiğini belirtti.

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'HERKES ÖĞRENDİ BİR ANLAMI KALMADI'

İsim değişiklik taleplerinden vazgeçeceklerini ifade eden Avukat Raşit Hodo, “Bu saatten sonra bu talebimizden de vazgeçeceğiz. Ogün Samast kendi ismiyle hayatına devam edecek. Yargı aşamaları bittikten sonra kararı kendisi verecek. Bizim bu konuda yönlendirme yapma şansımız yok. İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

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