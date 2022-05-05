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Hürriyet'in haberi ses getirdi... Athena nefes aldı

#Athena Tapınağı#Side#Antalya
Hürriyetin haberi ses getirdi... Athena nefes aldı

Tarihe ihanete Ankara’dan jet müdahale geldi... Side Antik Kenti’ndeki tarihi Athena Tapınağı’nın önündeki halı, X-Ray cihazı ve ışık sistemleri kaldırıldı.

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ANTALYA’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde tarihi M.S. 150 yıllarına dayanan Athena Tapınağı’nın girişinin bar kapısı olarak düzenlendiğinin ortaya çıkması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

BUNA İZİN VERMEYİZ

Hürriyet’e özel açıklama yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, “Konuyu tüm detayları ile inceliyoruz. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürümüz de bizzat olayın takipçisi. Bu alanın bu şekilde kullanılmasına asla izin vermeyiz” diye konuştu. Tapınak girişinde işletme sahipleri tarafından yapılan uygulamalarla ilgili hukuki süreç başlatılacağını da açıklayan Yazgı, “Bu görüntü bizim için kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden hemen hukuki süreç başlatılması için harekete geçtik. Gereken neyse yapılacak” dedi.

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Hürriyetin haberi ses getirdi... Athena nefes aldı

ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Hürriyet’in “Athena’ya ihanet” manşeti sonrası harekete geçen Antalya Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri de bölgede inceleme yaptı. Athena Tapınağı önündeki halı, X-Ray cihazı ve ışık sistemleri kaldırıldı. Yetkililer, işletmenin ruhsat ve diğer uygulamaları ile ilgili de araştırma yapıyor.

Hürriyetin haberi ses getirdi... Athena nefes aldı

NE OLMUŞTU?

SİDE’nin baş tanrıçası olarak kabul edilen ‘Athena’ adına yapılan tapınağın Side Müze Müdürlüğü denetiminde Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Feriştah Alanyalı başkanlığındaki çalışmaların sürdüğü kazı alanına açılan kapısı ve çevresi özel mülkiyet içinde ‘Apollon’ ismiyle faaliyete geçirilen gece kulübünün giriş kapısı olarak yeniden düzenlendi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin gezdiği alanlar demir levhalarla kapatıldı. Ayrıca kulübün girişi olarak kullanılan tarihi kapının önüne müşterilerinin toprak zeminde yürürken zorlanmaması için yaklaşık 10 metre uzunluğunda kırmızı halı serildi. Dahası binlerce yıllık kapının hemen önüne X-Ray cihazı yerleştirildi, müşteri karşılama masaları kuruldu. Ayrıca giriş alanının fark edilmesi için giriş alanının tamamı özel bir uygulamayla ışıklandırıldı. Bölgede böyle bir görüntüye kesinlikle izin verilmeyeceğini kaydeden Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, izinsiz uygulamalara müdahale edileceğini açıklamıştı.

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Hürriyetin haberi ses getirdi... Athena nefes aldı
Bölge yeniden eski görüntüsüne kavuştu

 

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#Athena Tapınağı#Side#Antalya

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