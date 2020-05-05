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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 05.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Hürriyet’in haberi ses getirdi: Adıyamanlı Kurtar çocuklarına kavuşacak

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hürriyet’in haberi ses getirdi: Adıyamanlı Kurtar çocuklarına kavuşacak
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Salgın nedeniyle Adıyaman’daki evine dönemeyince Ankara’da parkta yaşamaya başlayan elektrikçi Mehmet Kurtar’a Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Adıyaman milletvekilleri sahip çıktı. Diğer evsizlerle birlikte Ankara’da otele yerleştirilen Mehmet Kurtar bu hafta Adıyaman’daki ailesine kavuşacak.

Salgın günlerini sokaklarda, parklarda geçiren evsizlerin hikâyeleri onlar için umut oldu. Çocuklarına daha iyi bir yaşam sunabilmek için Ankara’ya çalışmaya gelen ve salgın sonrasında geri dönemeyen Adıyamanlı Mehmet Kurtar, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in devreye girmesiyle bir otele yerleştirildi. Vali Pekmez, “Duyarlı ve insanı önemseyen haberi nedeniyle Hürriyet’e teşekkür ediyoruz. Haberin yayınlanmasıyla hemşehrimiz Mehmet Kurtar’ın hikâyesini öğrenince hemen harekete geçtik. Kendisini parktan alarak otele yerleştirdik. Çarşamba veya perşembe günü de Adıyaman’a getirip ailesine kavuşturacağız. Nerede olursa olsun her hemşerimize sahip çıkarız” dedi. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de Hürriyet’e ulaşarak gereken ne ise yapılacağını, hemşerilerini sokakta bırakmayacaklarını söyledi.

ARTIK EVSİZ DEĞİLLER

Evsizler için Ankara Valiliği de devreye girdi. Parklarda, sokaklarda yaşamak zorunda kalanlara Ankara Valiliği tarafından barınacak yer tahsis edildi.

YOL KAPANDI PARA BİTTİ

Eşi ve 2 çocuğunu Adıyaman’da bırakarak ekmek parası için Ankara’ya gelen Mehmet Kurtar yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Adıyaman’a memleketime gidemiyorum, otobüs yok, 10 gün otelde kaldıktan sonra param da bitti. Yetkililere başvurdum, derdimi anlattım. ‘Kendi imkânlarınla git’ dediler. Otostop yapıp gitmeye çalıştım, kimse aracına almadı. Başka çareler aradım ama gidemedim. Param bitince otelden ayrıldım. Şimdi parkta yatıp kalkıyorum. Yetkililerden, belediyeden, validen tek isteğim beni memleketim Adıyaman’a çocuklarımın, ailemin yanına göndermeleri.”

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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