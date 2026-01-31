Hürriyet’in haberi lise kitabında

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ders kitabında yer alan örnek içerik bölümünde, Hürriyet’te yayımlanan “Selçuk Öğretmen ‘Dünyanın 10 Başarılı Genci’nden Biri” başlıklı haber dijital medyadan alınan haber örneği olarak kullanıldı. Aynı içerik, geleneksel medyada yayımlanan gazete haberiyle birlikte karşılaştırmalı olarak sunuldu. Dijital medyadan alınan haber örneğinde; oluşturulma ve güncelleme tarihi, okuma süresi, yazar bilgisi ve görsel kullanımı gösterildi. Geleneksel medyadan alınan haber örneğinde ise başlık tasarımı, sayfa düzeni ve metin ve görsel yerleşimi incelendi.

KARŞILAŞTIRMA İSTENDİ

Ders materyalinin etkinlik bölümünde öğrencilerden; internet gazetesinde yayımlanan haber ile basılı gazetede yer alan haberin başlıklarını karşılaştırmaları, hangi mecradaki haberin daha ayrıntılı olduğunu belirlemeleri ve görsel kullanımını değerlendirmeleri istendi. Milli Eğitim Bakanlığı logosu ile yayımlanan ders kitabı, Türkiye genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Gazetecilik Alanı 11’inci sınıf öğrencileri için ders materyali olarak hazırlandı ve müfredata dâhil edildi.