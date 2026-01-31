×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hürriyet’in haberi lise kitabında

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Hürriyet
Hürriyet’in haberi lise kitabında
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2026 07:00

‘Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Gazetecilik Alanı’ için hazırlanan ‘Dijital Medyada Habercilik’ 11’inci sınıf ders kitabında, Hürriyet gazetesinde yayımlanan bir haber ders içeriği olarak kullanıldı.

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ders kitabında yer alan örnek içerik bölümünde, Hürriyet’te yayımlanan “Selçuk Öğretmen ‘Dünyanın 10 Başarılı Genci’nden Biri” başlıklı haber dijital medyadan alınan haber örneği olarak kullanıldı. Aynı içerik, geleneksel medyada yayımlanan gazete haberiyle birlikte karşılaştırmalı olarak sunuldu. Dijital medyadan alınan haber örneğinde; oluşturulma ve güncelleme tarihi, okuma süresi, yazar bilgisi ve görsel kullanımı gösterildi. Geleneksel medyadan alınan haber örneğinde ise başlık tasarımı, sayfa düzeni ve metin ve görsel yerleşimi incelendi.

KARŞILAŞTIRMA İSTENDİ

Ders materyalinin etkinlik bölümünde öğrencilerden; internet gazetesinde yayımlanan haber ile basılı gazetede yer alan haberin başlıklarını karşılaştırmaları, hangi mecradaki haberin daha ayrıntılı olduğunu belirlemeleri ve görsel kullanımını değerlendirmeleri istendi. Milli Eğitim Bakanlığı logosu ile yayımlanan ders kitabı, Türkiye genelindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Gazetecilik Alanı 11’inci sınıf öğrencileri için ders materyali olarak hazırlandı ve müfredata dâhil edildi.

Gözden KaçmasınDün çok güzel bir şey olduDün çok güzel bir şey olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#MEB#Hürriyet

BAKMADAN GEÇME!