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İSTANBUL
Haber Giriş: 28.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet’in gurur günü

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Hürriyet’in gurur günü
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin bu yıl 61.’sini düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 26 Ekim 2020 Pazartesi günü TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda sahiplerine verildi. Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun 7 Nisan 2019 tarihinde yayınlanan ‘Vebalı gibi görmeyin ekmek derdindeyiz’ başlıklı röportajıyla ödül aldı.

Ödüle değer görülen 31 gazeteci, ödüllerini davetliler olmaksızın farklı saatlerde aldı. Aldıkları ödülleri işsiz, yargılanan ve tutuklu meslektaşlarına, çevre için mücadele edenlere, şiddete uğrayan kadınlara adayan gazeteciler, halkın haber alma, gerçekleri öğrenme ve bilgilenme hakkı için mesleklerini yapmayı sürdüreceklerine vurgu yaptı.

Ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi-Milliyet gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş’ın elinden alan Fevzi Kızılkoyun, duygularını “Bu, Cemiyet’ten aldığım ikinci ödül. Aldığım her ödül beni çok sevindiriyor. En çok sevindiğim Cemiyet’ten aldığım ödüller. Bu mesleğimi devam ettirmek için heyecan veriyor. Herkese teşekkürler” sözleriyle dile getirdi.

PANDEMİ HESAPTA YOKTU

Törende konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise şunları söyledi: ”Uzun yaşamım gereği gerçekten gazetecilerin başına gelen hemen her türlü felaketi görmüş sanıyordum kendimi. Ama pandemi hesapta yoktu. Pandemi döneminde gazeteciliğin çilekeş bir meslek olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz, görüyoruz.”

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