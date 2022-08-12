Hürriyet’in duayen ismi vefat etti

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uluç, 1954 yılında Hürriyet’te polis ve adliye muhabiri olarak istihbarat servisinde çalışmaya başladı. Uluç, İngilizce öğrenmek için gittiği Londra’dan geçtiği haberler beğeni görünce 7 yılını orada geçirdi.





1970 yılında Hürriyet Gazetesi’nin New York Bürosuna şef olarak gönderilen Uluç, medya dünyasındaki son teknolojileri de yakından takip ederek manşetlerine devam etti. Hürriyet gazetesini ABD’deki okuyucuya ulaştırarak, Hürriyet’in ABD’de yaşayan Türklerin gözü, kulağı ve sesi olmasını sağladı. ABD’de 1980’li yıllarda “Türkiye hindi değildir” kampanyasını başlatarak Türkiye’nin İngilizce’de Hindi anlamına gelen ismini Turkey yerine Türkiye olarak değiştirilmesine öncülük etti.





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Sayısız manşet haber ve röportajlarıyla üne kavuşan Uluç’un ‘Kupa Ası’ isimli anılarını topladığı kitabı bulunuyor. 2011’de emekli olan Uluç, sürekli basın kartı sahibiydi. Evli ve dört çocuk babası olan Uluç, New York’taki Fatih camisinde bugün kılınacak olan cenaze namazından sonra Brooklyn’deki Greenwood mezarlığına defnedilecek.