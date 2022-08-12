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Hürriyet’in duayen ismi vefat etti

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#Doğan Uluç#Hürriyet#Gazeteci
Hürriyet’in duayen ismi vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2022 21:05

Hürriyet gazetesinin yıllarca New York temsilciliğini yapan Türk basınının duayen ismi, gazeteci Doğan Uluç ABD’deki evinde 87 yaşında hayata veda etti.

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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Uluç, 1954 yılında Hürriyet’te polis ve adliye muhabiri olarak istihbarat servisinde çalışmaya başladı. Uluç, İngilizce öğrenmek için gittiği Londra’dan geçtiği haberler beğeni görünce 7 yılını orada geçirdi.

Hürriyet’in duayen ismi vefat etti


'TÜRKİYE HİNDİ DEĞİL'

1970 yılında Hürriyet Gazetesi’nin New York Bürosuna şef olarak gönderilen Uluç, medya dünyasındaki son teknolojileri de yakından takip ederek manşetlerine devam etti. Hürriyet gazetesini ABD’deki okuyucuya ulaştırarak, Hürriyet’in ABD’de yaşayan Türklerin gözü, kulağı ve sesi olmasını sağladı. ABD’de 1980’li yıllarda “Türkiye hindi değildir” kampanyasını başlatarak Türkiye’nin İngilizce’de Hindi anlamına gelen ismini Turkey yerine Türkiye olarak değiştirilmesine öncülük etti.

Hürriyet’in duayen ismi vefat etti


CENAZESİ NEW YORK’TA

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Sayısız manşet haber ve röportajlarıyla üne kavuşan Uluç’un ‘Kupa Ası’ isimli anılarını topladığı kitabı bulunuyor. 2011’de emekli olan Uluç, sürekli basın kartı sahibiydi. Evli ve dört çocuk babası olan Uluç, New York’taki Fatih camisinde bugün kılınacak olan cenaze namazından sonra Brooklyn’deki Greenwood mezarlığına defnedilecek.

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#Doğan Uluç#Hürriyet#Gazeteci

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