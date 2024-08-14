Hürriyet’in çağrısı karşılık buldu

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SON dönemde Ankara Altıntağ, Niğde ve Edirne’den gelen toplu köpek katliamı haberlerine Hürriyet’in “Geç olmadan konuşun” çağrısı siyasette karşılık buldu.

Hayvanlara eziyet görüntülerinin toplumun hiçbir kesiminde tasvip edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Bu yasa değişikliğinin bunu meşrulaştıracak hiçbir maddesi yoktur. Zaten 2004 ve 2021 yıllarında yaptığımız yasal düzenlemelerde bunların cezaları da belirlenmiştir. Diğer yandan, en başından beri sorunun çözülmesini istemeyenlerin, mevcut yasal düzenlemeyi itibarsızlaştırarak yine çözümsüzlüğe hizmet ettiklerini de görüyoruz. Yasayı uygulamaya çalışan belediyeler üzerinden kaos oluşturmaya çalışanlara prim vermeyeceğimizin de bilinmesini isterim. Sürecin yakın takipçisi olduğumuzun bilmesini isterim” diye konuştu.

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‘YAŞATMAYA ÇALIŞAN BİR YASA’

Çıkan yasanın katliam yasası olmadığını söyleyen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, “Biz zararsız hayvanlar öldürülsün’ diye bu yasayı çıkarmadık. Bu hayvanları katleden bir yasa değil, aksine hayvanları yaşatmaya çalışan bir yasa. Bir katliam yasası değil. Ortalama 2 yıl ömrü olan bir hayvan velev ki sahiplendirilemedi ama ömür boyu bakımevinde yaşayacak. Bizim buradaki derdimiz eksikliğini gördüğümüz şey, sokakları güvenli hale getirmekti. Hayvanların toplanması ve rehabilitasyonuna ilişkin sorumluluk belediyelere verilmişti, fakat denetim mekanizması tesis edilmediğinden ilgili kuruluşlar da üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapamamışlardı. Bakımevinin yapılması ve işletilmesi zorunluluğu bu kanunla beraber geldi. Biz bu hayvanları yakalayacağız, sahiplendirilinceye kadar kısırlaştıracağız, rehabilite edeceğiz” dedi.

‘HİÇBİR VİCDANA SIĞMAZ’

Yasaya en başından beri itiraz ettiklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ise “Katliam Yasası’ TBMM’den geçer geçmez ülkenin dört bir yanından ardı arkası kesilmeyen, ben insanım diyen herkesin vicdanını kanatacak katliam haberleri duymaya başladık. Sokak ortasında zehirlenen, kurşunlanan, dövülen, öldürülen, barınaklarda açlığa mahkûm edilen, toplu mezarlara gömülen köpeklerin dramlarına hep birlikte şahit olduk. Hiçbir kanun, hiçbir vicdani gerekçe bu görüntüleri haklı çıkaramaz. Yaşananlar vicdana da, yüksek sesle itirazlarımızı dile getirdiğimiz bu kanuna da uymaz. Bu katliamlara iktidar ve sözcüleri yüksek perdeden dur demelidir. Kimsenin ‘sokaklardaki zararsız canlılara işkence etme’ hakkının olmadığı her platformda, her ortamda dile getirilmeli ki, daha kötü görüntülerle yüzleşmek zorunda kalmayalım, vicdanlarımıza böyle bir ağırlık yüklemeyelim. Biz bu tehlikeyi öngördüğümüz için ‘Yasa ekim ayına bırakılsın, aceleye getirmeyelim. İyice tartışalım, konunuz uzmanlarıyla, sivil toplum örgütleriyle istişare edelim’ dedik. Bugün, ‘Katliam Yasası’nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyoruz. AYM’den ivedilikle yürütmenin durdurulması kararı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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‘HAYVANLARI KORUYUP SOKAKLARI GÜVENLİ HALE GETİRİYORUZ’

- TARIM, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz şunları söyledi:

“Getirdiğimiz yasa, hayvanları sokaklarda uğradıkları bakımsızlık, eziyet ve hayvanları hayvanların öldürmesi gibi konulardan koruyan, aynı zamanda sokakları güvenli hale getiren bir yasadır. Dün bir yerde 70 tane köpek çete halinde geziyordu. Ben gördüm bunu. Artık sadece insanlar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar için değil diğer sokakta yaşamaya çalışan diğer hayvanlar için de bu bir tehdit haline dönüştü. Milletimizin güvenliği ve sağlığı da bize emanet. Şu anda bu yasanın sonuçları belli bir dönemde alınmalı ve kontrolsüz artışın önüne geçilmesi gerekir.”

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ALTINDAĞ’DA BU KEZ YAVRU KÖPEKLERİ KATLETTİLER... 7 KÖPEKTEN 5’İ ÖLDÜ

ANKARA Altındağ’da oto tamirhanesinde çalışan Umut Ünal (36), 6 ay önce yolda ezilme tehlikesi geçiren 7 yavru köpeği alarak, işyerinin yanında kendi imkânlarıyla yaptığı kulübede beslemeye başladı. Ünal, 5 Ağustos’ta işyerine geldiğinde, köpeklerden 5’ini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen veteriner hekiminin yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi.

Umut Ünal, köpeklerin zehirlendiğini düşündüğünü söyleyerek, “6 aydır bakıyordum. Cumartesi akşamı hiçbir şey yoktu. Pazar günü buralar kapalı olduğu için pazartesi geldik. Geldiğimizde manzarayla karşılaştık. 7 köpeğin 4’ü öldü, sonradan da 1’i öldü, elimizde 2 tane kaldı. Büyük ihtimalle zehirlenmiş ama kimin yaptığını bilmiyorum. Kalan 2 köpek de çok kötüydü. Çok su içtiler. Ölecekler diye bekledim, çok şükür kurtuldular. Köpeklerin kimseye zararı yok. Buradaki arkadaşlar da yardımcı oluyor. Üzüldüm, 6-7 aydır emek veriyorum. Getirdiğimde küçücüklerdi” diye konuştu. Umutcan ÖREN - Ali Eren İĞDE / DHA