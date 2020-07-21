Hürriyet’in acı kaybı

Muhteşem bir hafızası olan Necdet Doğan, çok dikkatli bir haber takipçisiydi. Hangi haber, nerede nasıl çıkmış anında söylerdi.

1957 yılında Bilecik’te doğan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliği başlayan Doğan, Cumhuriyet Gazetesi'nde sayfa sekreterliği ve gece sorumlusu olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi’nde siyasi sayfalar editörü olarak görev yapmaya başladı. Hürriyet Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016 yılından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Acıbadem’de bahçeli bir eve taşınan, gazetedeki görevine el verdiği ölçüde burada devam eden Doğan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi. Hayat arkadaşı Sema Doğan, “Onun için ne söylesem geri gelmeyecek” dedi.

“EMEKÇİ GAZETECİ VE MUTFAK ADAMIYDI”

Çalışma arkadaşları da Necdet Doğan için duygu dolu mesajlar paylaştı. Necdet Doğan ile uzun yıllar birlikte çalışan Fikret Ercan, ''Gazeteciliğinde de her şeyi arar bulur öğrenir, hepimizi bilgilendirirdi. Tam bir emekçi gazeteci ve mutfak adamıydı. Yazı işleri ekibinin önemli bir parçasıydı. Bir dönem Hürriyet’in manşetlerinde onun da damgası vardı. Hastalığı süresince bir tıpçı kadar bilgi sahibi oldu. Her kontrolden sonra bizi de bilimsel olarak bilgilendirirdi. 'Necdet bu işi yener' diye umutlanıyorduk hep. Maalesef son raporu kendi veremedi. Onun da çok meraklı olduğu sosyal medyadan öğrendim kötü haberi. Onun için hemen buraya yazmaya karar verdim. O bir yerlerden mutlaka bizi izler diye. Güle güle sevgili kardeşim. Dünya gerçekten kendine değil herkese yararlı bir insanı kaybetti. Üzüntümüz sonsuz. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Yolun ışıklar içinde olsun...”diye yazdı.

“Gözucuyla iyi haberler” başlığıyla Hürriyet’in internet sitesinde de yazılar kaleme alan Necdet Doğan için Vefa Lisesi’nden arkadaşı Niyazi Yılmaz da duygularını, “Yine bir yaprak düştü Vefa Lisesi 74 mezunları ağacından... Lisede yatakhanemizde kah uyuduk kah dertleştik. Üç kocaman yıl geçirmiştik. Benim dostum, canım arkadaşım yakalandığı amansız hastalığa bu akşam yenik düştü. Işıklar aydınlatsın çıktığı bu son yolculukta yolunu. Huzurla uyu Vefalım” şeklinde ifade etti.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan, Hürriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sürekli Basın Kartı sahibi Necdet Doğan için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı başsağlığı mesajında “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Necdet Doğan’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Necdet Doğan’ın kendisi gibi gazeteci olan kızı Damla Doğan da CNN Türk’te görev yapıyor.

Necdet Doğan’ın cenazesi yarın ikindi vakti, Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.