Hürriyet'in acı günü: Yazar Ayşegül Domaniç Yelçe hayatını kaybetti

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Fasiyo Skapulo Humeral Musküler Distrofi hastalığından kaynaklı bir süredir hastanede tedavi gören Hürriyet Gazetesi yazarı Ayşegül Domaniç Yelçe yaşamını yitirdi. Yelçe'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu.

AYŞEGÜL DOMANİÇ YELÇE KİMDİR?

Gazeteci yazar olan Yelçe,1952 yılında İstanbul’da doğdu. Hayatını 2011’de kaybeden gazeteci yazar Özer Yelçe’nin eşidir. Orta öğretimini Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde yüksek öğrenimini Atatürk Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.

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1972-1987 yılları arasında Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş ve bağlı kurumlarında çalıştı. 1987-1995 arası Doğan Holding’de görev aldı. Emekli olduktan sonra çevirmenlik yaptı. 2010 yılında gazetemen adlı internet sitesinde köşe yazılarına başladı.

20 YAŞINDAN BERİ KAS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

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Ayşegül Domaniç Yelçe, 20 yaşından beri tedavisi olmayan bir kas hastalığıyla mücadele ediyor. Her gün bir kası daha eriyor. Hastalığının adı FSHD. Artık yürüyemiyor. Yardımsız yaşayamıyor. Kendi başına su içemiyor, yemek yiyemiyor, tuvalete gidemiyor, onu bir yerden, bir yere kucakta taşımak gerekiyor. Ama bütün bu zorluklar karşısında asla pes etmiyor, kendini yenilmiş hissetmiyor. Aksine bu hastalığın ona kazandırdığı olumlu özelliklerini çok seviyor. “Sağlıklı ama bundan farklı bir kişiliği olan Ayşegül olmak istemezdim!” diyor.

Ayşegül Domaniç, Köşe yazılarına 2011 Nisan ayından beri hurriyet.com.tr’de devam etmekteydi.

FSHD NEDİR?

Fasiyoskapulohumeral Musküler Distrofi (FSHD), kaslarda ilerleyici güç kaybına neden olan kalıtsal bir kas hastalığı olarak biliniyor. En sık görülen kas distrofisi türlerinden biri olan FSHD, öncelikle yüz, omuz ve üst kol kaslarını etkiliyor.

Hastalığın ilk belirtileri arasında yüz mimiklerinde zayıflama, kolları omuz hizasının üzerine kaldırmakta güçlük çekme, omuzlarda düşüklük ve çabuk yorulma yer alıyor. İlerleyen dönemlerde kalça ve bacak kaslarında da güç kaybı görülebiliyor.

Uzmanlar, hastalığın genetik kökenli olduğunu ve kesin tanı için nörolojik muayene, elektromiyografi (EMG) ve genetik testlerden yararlanıldığını belirtiyor. Hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi bulunmamakla birlikte, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının kas fonksiyonlarının korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağladığı ifade ediliyor.

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FSHD'nin ilerleme hızı kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Hastaların büyük bölümü günlük yaşamlarını uzun yıllar bağımsız şekilde sürdürebilirken, bazı vakalarda kas güçsüzlüğünün daha belirgin seviyelere ulaşabildiği belirtiliyor.