Hürriyet'in acı günü: Tarık ağabeyi kaybettik

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Hürriyet Gazetesi, bir çınarını kaybetti... Muhabir olarak başladığı gazetemizde yaklaşık 40 yıldır çeşitli kademelerde çalışan Yazı İşleri Müdürü Tarık Devrim, yaşamını yitirdi. Devrim, yaklaşık 8 yıldır kanser tedavisi görüyordu.

Tarık Devrim'in cenaze namazı yarın öğle namazına müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak olup, cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

TGC'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Tarık Devrim'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladın. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verdi:

Mesleğine uzun yıllar emek veren, gazeteciliğin farklı kademelerinde önemli görevler üstlenen Tarık Devrim’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Meslektaşımız Tarık Devrim’in ailesine, yakınlarına, basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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TARIK DEVRİM KİMDİR

1957 yılında Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’den mezun oldu. Mesleğe 1978 yılında Hürriyet Gazetesi’nde Londra Bürosunda muhabir olarak başladı. Yaklaşık 40 yıl Hürriyet Gazetesi’nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü olarak görev yaptı. Evli ve bir çocuk sahibiydi. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.