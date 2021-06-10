Hürriyet’in acı günü... Nejat Bekmen'i kaybettik

İzmir'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapan Nejat Bekmen (61), dün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bir süre önce koronavirüse yakalanan Nejat Bekmen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 39 yıllık gazeteci Bekmen’in vefatı, ailesi, sevenleri ve İzmir basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

MESLEKTAŞLARI UĞURLADI

Bekmen’in cenazesi dün öğle namazından sonra kılınan namazın ardından koronavirüs önlemleri kapsamında Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Ege Bölge Temsilciliği Yazı İşleri Müdürü Adnan Kaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) İzmir Büro Şefi Serdar Yılmaz, mesai arkadaşları ve meslektaşları katıldı.

Resmiye Bekmen ile evli Nejat Bekmen, 2 çocuk babasıydı.

ÖMRÜNÜ GAZETECİLİĞE ADAMIŞTI

Nejat Bekmen, 1960 yılında İzmir’de doğdu. 1978 yılında Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1982 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde adım attı. Rapor ve Sabah gazetelerinde çalıştı. 1990 yılında Hürriyet Gazetesi’nde çalışmaya başladı. Son olarak Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilciliği’nde yazı işleri müdürü olarak görev yapıyordu.

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