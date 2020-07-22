Hürriyet'in acı günü... Kalbimize gömdük

Dün gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Necdet Doğan için bugün Karacaahmet Mezarlığı içerisindeki Şehitlik Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Necdet Doğan’a son görevlerini yerine getirmek için gazeteci arkadaşları, sevenleri ve ailesi bir araya geldi. Taziyeleri eşi Sema Doğan ile kendisi gibi gazeteci olan kızı Damla Doğan, ağabeyi Nevzat Doğan ve ablası Şehnaz Doğan kabul etti. Eski Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, eski genel yayın yönetmenleri Sedat Ergin ve Enis Berberoğlu, Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Hürriyet Gazetesi eski yöneticilerinden Fikret Ercan başta olmak üzere çok sayıda meslektaşı Doğan ailesinin acılı günlerinde yalnız bırakmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İBB Sözcüsü Murat Ongun cenazeye çelenk gönderdi.

‘GENÇ GAZETECİLERİN NECDET DOĞAN İLE ÇALIŞMASINI İSTERDİM’

Necdet Doğan ile toplam 16 yıl birlikte çalışan ve onu Türkiye’nin en iyi haber takipçilerinden biri olarak tanımlayan Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, “Çok titiz ve detaycıydı. Hatta onun bu detaycılığı zaman zaman gazeteyi zorlaştırsa bile, onun bu tavrı çok faydalıydı. Gazeteyi çok fazla hatadan döndüren biriydi. Ben genç gazetecilerin gerçekten Necdet Doğan ile çalışmasını isterdim” diye konuştu.

Yine uzun yıllar birlikte çalıştığı isimlerden Yalçın Bayer de Necdet Doğan az bilinen bir özelliğine değinerek, “Bir sürü meslektaşına okunacak yazıları bulur gönderirdi” dedi.

Fikret Ercan da onun detaycılığına dikkat çekerek, “ ‘Biz bu iş güzel’ diye atlarken, o ‘Bir dakika durun’ derdi. ‘O öyle olmayabilir’ derdi. Hepimiz, ‘Bunu nereden çıkardın. Ne güzel bir haberdi. Sen şimdi bunu bozdun’ derdik. Neticede haklı çıkardı. Önce sevimsiz görünürdü. Ama her seferinde, ‘Helal olsun Necdet, bizi kurtardın olurdu” şeklinde konuştu.

NECDET DOĞAN KİMDİR?

1957 yılında Muğla Dalaman’da doğan Necdet Doğan, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1981 yılında gazeteciliğe başlayan Doğan, Cumhuriyet gazetesinde sayfa sekreteri ve gece sorumlusu olarak çalıştı. Sabah ve Star gazetelerinde çalıştıktan sonra 2002’den itibaren Hürriyet gazetesinde siyasi sayfalar editörü olarak görev yapmaya başladı. Hürriyet yazıişleri müdürlüğü görevine getirilen Doğan, 2016’dan bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Acıbadem’de bahçeli bir eve taşınan, gazetedeki görevine sağlığı el verdiği ölçüde buradan devam eden Doğan, dün tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi.