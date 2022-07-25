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Hürriyet’in acı günü

#Metin Usta#Hürriyet#Beyin Kanaması
Hürriyet’in acı günü

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar düzeltmenlik yapan ve edebiyat dünyasında Metin Sefa olarak tanınan şair Metin Usta, 57 yaşında geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

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Metin Usta, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisiyken gazeteciliğe başladı. Dünya, Cumhuriyet, Radikal ve son olarak Hürriyet gazetesinde düzeltmenlik yaptı. Yazdığı şiirlerini, Söz Boğumu ile Ay ve İstiridye isimli iki şiir kitabında topladı. Kitap eklerinde röportajları ve şiirleri yayınladı.

2021 yılında Hürriyet gazetesinden emekli olan Metin Usta, memleketi olan Edirne’nin Yolageldi köyüne yerleşti. Geçen hafta evinde beyin kanaması geçiren Usta, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Metin Usta önceki gün köyünde düzenlenen törenle babasının yanına defnedildi.

 

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#Metin Usta#Hürriyet#Beyin Kanaması

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