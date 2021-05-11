Hürriyet’e üç ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana sürdürdüğü Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar dün açıklandı. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Basın Seçici Kurulu; Hürriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü Emre Oral, Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu, karikatürist-yazar ve belgesel film yönetmeni Behiç Ak, Sabah Gazetesi spor yazarı Gürcan Bilgiç, haber kameramanı Gürsel Çelikkanat, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, TGC Yönetim Kurulu Üyesi - Birgün Gazetesi Yayın Danışmanı Semra Kardeşoğlu ve TGC Başkan Vekili- Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’dan oluştu.

Hürriyet, 3 dalda ödül kazandı. En İyi Kültür, Sanat, Magazin Haberi dalında ödül, 28 Aralık 2020 tarihli ‘İlhan Başgöz’ün Memleket Hasreti Son Buluyor’ başlıklı haberiyle Hürriyet yazarı Doğan Hızlan’ın oldu. En İyi Birinci Sayfa Düzeni dalında ödülü, Hürriyet’in 31 Ekim 2020 tarihli birinci sayfasıyla Hürriyet Yazı İşleri Müdürü Arif Dizdaroğlu kazandı. En İyi Ekonomi Haberi ise 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ‘Depreme Bile Gerek Yok’ başlıklı haberiyle Hürriyet Ekonomi Muhabiri Gülistan Alagöz’e verildi.





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