Hürriyet’e TJK’dan ödül

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Önceki gece düzenlenen törende açılış konuşmasını TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması’nın Seçici Kurul Temsilcilerinden Yüksel Göktürk yaptı.

Göktürk konuşmasında, “Yarışmaya katılan eserler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübümüzün değerli temsilcilerinden oluşan Seçici Kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirildi. Ödül almaya hak kazanan tüm basın mensuplarımızı gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini ve ülkemiz atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum. Kulübümüzün Onursal Üyesi, değerli büyüğümüz ve duayen at yarışı yazarı merhum Nimet Üyken Ağabeyimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.