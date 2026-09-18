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Hürriyet’e TJK’dan ödül

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#Hürriyet#TJK#ÖDÜL
Hürriyet’e TJK’dan ödül
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 07:00

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından düzenlenen Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Hürriyet Gazetesi’nden Zeynep Bilgehan, ‘Gazi’de bir kısmet vardı’ başlıklı röportajıyla ‘Ulusal Yazılı Medya/Röportaj, Araştırma ve İnceleme’ dalında ödüle layık görüldü.

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Önceki gece düzenlenen törende açılış konuşmasını TJK Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda 2025 yılı Nimet Üyken Basın Yarışması’nın Seçici Kurul Temsilcilerinden Yüksel Göktürk yaptı.

Göktürk konuşmasında, “Yarışmaya katılan eserler; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği, At Yarışı Yazarları Derneği ve Türkiye Jokey Kulübümüzün değerli temsilcilerinden oluşan Seçici Kurulumuz tarafından titizlikle değerlendirildi. Ödül almaya hak kazanan tüm basın mensuplarımızı gönülden kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini ve ülkemiz atçılığına yönelik değerli çalışmalarını sürdürmelerini diliyorum. Kulübümüzün Onursal Üyesi, değerli büyüğümüz ve duayen at yarışı yazarı merhum Nimet Üyken Ağabeyimizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

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