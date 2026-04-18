Hürriyet’e İletişim ödülü

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 07:00

Türkiye’nin en büyük vakıf okullarından İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen 18. İletişim Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

50 bine yakın öğrencinin oylarına açılan anketle belirlenen ödüllerde sinema, tiyatro, televizyon, müzik, dijital dünya başta olmak üzere 34 kategoride yılın ‘en’leri seçildi. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenleri anarak başlayan törenin onur konuğu usta sanatçı Orhan Gencebay’a, ‘Yaşam boyu Onur Ödülü’nü İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın verdi. Törende olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Gencebay, kendi yazdığı şiiri seslendirdi.

KANAL D VE CNNTÜRK

Hürriyet Gazetesi, yılın gazetesi ödülüne layık görüldü. Ödülü Hürriyet adına Demirören Medya Gazeteler Marka İletişim Direktörü  Merve Arbaş aldı. Kanal D’den Deniz Bayramoğlu yılın erkek haber spikeri, AHaber’den Merve Tepe yılın kadın haber spikeri, NOW’dan Nazı Yerebasmaz yılın kadın haber muhabiri, Haber Global’den Mücahit Topçu yılın savaş muhabiri ödüllerini aldı. Dijital platformların da ödüllendirildiği törende CNNTÜRK.com, yılın dijital haber platformu oldu.

