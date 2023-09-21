Hürriyet’e iki ödül

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Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından her yıl geleneksel olarak verilen Anadolu Medya Ödülleri’ne layık görülen kişi ve kuruluşlar açıklandı. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve gazeteciler Yavuz Donat, Mehmet Acet, Melik Yiğitel ve Ahmet Arpat’ın da içinde bulunduğu jürinin değerlendirmeleri sonucunda yerel ve ulusal medyada ödüle layık görülen isimler belirlendi. Buna göre Yılın Genel Yayın Yönetmeni, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan olurken Yılın Gazete Eki olarak da Hürriyet Ankara Eki Haber Koordinatörü Fatih Tekeci ödüle layık görüldü.



YIL SONUNDA VERİLECEK



Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8. Anadolu Medya Ödülleri jüri tarafından belirlenen kişi ve kuruluşlara yıl sonunda düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılması bekleniyor. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan yaptığı açıklamada, “Bu yıl yine AYD olarak düzenlediğimiz 8. Anadolu Medya Ödülleri’nde nitelikli ve alanında başarılı isimler kıymetli jürimiz tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda belli olmuştur. Özellikle ödül alanların belirlenmesinde büyük emeği olan değerli jüri üyelerimize ve yoğun bir şekilde başvuru yapan tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ödül alan diğer gazeteciler şöyle: “Yılın Televizyon Yorumcusu: Zafer Şahin-CNN TÜRK, Yılın Kültür Sanat Programı: Esra Gezginci- Esrarengiz İstanbul-NTV, Yılın Onur Ödülü: Yavuz Donat- Sabah Gazetesi, Yılın Araştırmacı Gazetecisi: Deniz Gürel-TV 100, Yılın Ankara Temsilcisi: Fevzi Çakır, Yılın Dijital Platformu: Tabii, Yılın Anadolu Vefa Ödülü: Merhum Mehmet Barlas.”