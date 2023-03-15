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Hürriyet’e iki ödül

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#Hürriyet#Ödül#Selçuk Selman Özger
Hürriyet’e iki ödül
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2023 07:00

2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Hürriyet Gazetesi’nden Selçuk Selman Özger birinci sayfa mizanpajıyla, Selahattin Sönmez ise “Bari Siz Yapmayın” başlıklı fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

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Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin(TGC) 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Hürriyet Gazetesi 2 dalda ödüle layık görüldü.

Hürriyet’e iki ödül

En iyi ‘Fotoğraf’ Ödülü

Selçuk Selman Özger, 25 Şubat 2022’de yayınlanan birinci sayfa mizanpajıyla, ‘Birinci Sayfa Düzeni’ dalında ödüle değer görüldü.

Hürriyet’e iki ödül

En iyi ‘Birinci Sayfa Düzeni’ Ödülü

Selahattin Sönmez ise 7 Aralık 2022’de yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” başlığıyla manşette kullanılan fotoğrafıyla, ‘Fotoğraf’ dalında ödüle layık bulundu. ‘Toplum Haber Ödülü’ dalında da Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Semih Şahin ve Muammer İrtem, 23 Temmuz 2022 tarihli ‘Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu’ başlıklı haberle ödül aldı.

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#Hürriyet#Ödül#Selçuk Selman Özger

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