Hürriyet’e iki ödül

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Türkiye’nin en yaygın meslek örgütü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin(TGC) 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nin 2022 yılı sonuçları açıklandı. Hürriyet Gazetesi 2 dalda ödüle layık görüldü.

En iyi ‘Fotoğraf’ Ödülü

Selçuk Selman Özger, 25 Şubat 2022’de yayınlanan birinci sayfa mizanpajıyla, ‘Birinci Sayfa Düzeni’ dalında ödüle değer görüldü.

En iyi ‘Birinci Sayfa Düzeni’ Ödülü

Selahattin Sönmez ise 7 Aralık 2022’de yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” başlığıyla manşette kullanılan fotoğrafıyla, ‘Fotoğraf’ dalında ödüle layık bulundu. ‘Toplum Haber Ödülü’ dalında da Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Semih Şahin ve Muammer İrtem, 23 Temmuz 2022 tarihli ‘Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu’ başlıklı haberle ödül aldı.