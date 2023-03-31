Hürriyet’e altı ödül

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Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödülü olan, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 38 yıldır aralıksız düzenlediği en köklü fotoğraf organizasyonu “Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması”nda Hürriyet gazetesi 4 ödüle layık görüldü.

Hürriyet gazetesi fotomuhabiri Murat Şaka, Rusya-Ukrayna savaşında çektiği, 2 çocuğu ile kaçarken ve yakınlarına düşen bomba ile hayatını kaybeden annenin karesi ile Yılın Haber Fotoğrafı ödülünü kazandı. Şaka ayrıca, savaşta başkent Kiev’den kaçan halkın fotoğraflarından oluşan fotoğraf serisi ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ASAM) Özel Ödülü’ne ve yine Ukrayna’da çektiği ülkesini terk etmek zorunda kalan Vallatine ve torunu Bella’nın fotoğrafla Kızılay Özel Ödülü’ne layık görüldü. Hürriyet gazetesi fotomuhabiri Selahattin Sönmez de Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda çektiği yüzücüler serisiyle Spor Toto Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

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Yarışmada Demirören Medya Grubu fotomuhabirleri de toplamda 10 ödül alarak organizasyona damga vurdu.

4 BİN FOTOĞRAF KATILDI

Milliyet gazetesi fotomuhabiri Uğur Yıldırım, başkent Kiev sokaklarında sivillerin yakaladığı Rus casusun fotoğrafı Yılın Basın Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. Yıldırım, Günlük Yaşam Kategorisi’nde birincilik ve ikincilik, Yılın Foto Röportajı kategorisinde birincilik ve Yılın Doğa ve Çevre Kategorisi’nde üçüncülük ödülünü aldı. Demirören Haber Ajansı’ndan Tuncer Ömer Kuşçu ise Mahsa Amini’nin öldürülmesini protesto eden İranlıların Beyazıt Meydanı’ndaki fotoğrafıyla Haber Fotoğrafı ikincisi oldu. 2022 yılına damga vuran yaklaşık 4 binin üzerinde fotoğrafın katıldığı yarışmada 6 kategoride 23 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne ise bu yıl usta isim Coşkun Aral layık görüldü.

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Selahattin Sönmez Konya’da İslami Dayanışma Oyunları’nda çektiği yüzücüler serisiyle Spor Toto Özel Ödülü’nü kazandı.

2 DALDA BAŞARI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Töreni TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlendi. Törende 43 gazeteciye ödül verildi. Hürriyet gazetesi 2 dalda ödüle layık görüldü. Selçuk Selman Özger Hürriyet gazetesinde 25 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “birinci sayfa mizanpajı”yla, Selahattin Sönmez ise Hürriyet gazetesinde 7 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan “Bari Siz Yapmayın” fotoğrafıyla ödüle değer bulundu. Selçuk Selman Özger’e törende ödülünü TGC Onur Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Selahattin Sönmez’e de ödülünü Sol Gazetesi Sorumlu Müdürü Uğur Güç verdi.

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(Solda) Selçuk Selman Özger - (Sağda) Selahattin Sönmez

‘BİTTİĞİNİ DE MANŞET YAPARIZ’

Selçuk Selman Özger konuşmasında şunları söyledi: “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını Hürriyet gazetesi 25 Şubat 2022’de ‘Putin Vurdu-Batı Seyirci’ manşetiyle okurlarına duyurmuştu. Başta Kiev olmak üzere pek çok şehir siren sesleri altında bombalandı. Binlerce sivil ölürken milyonlarca kadın ve çocuk ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. Gördüklerimiz bir savaş filmi değil bizzat savaşın ta kendisiydi. Aradan 1 yıl geçti. İki lider masaya ne zaman oturur bilinmez ama ‘Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz’ sözünden yola çıkarak nükleer silahların gölgesindeki bu savaşın bittiğini de umarım en kısa zamanda manşet yaparız.”