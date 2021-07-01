MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHürriyet’e AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
GeriGündem Hürriyet’e AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 01.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet’e AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet’e AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun, ‘Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı’ haberiyle ‘AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü’ aldı.

Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın (BIRN) Avrupa Birliği (AB) desteğiyle ortaklaşa düzenlediği ‘Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu. Gazeteciler Cemiyeti’ndeki törene, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Demokrasi için Medya Programı Direktörü ve Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Jüri Başkanı Yusuf Kanlı ile çok sayıda diplomatik temsilci katıldı. Fevzi Kızılkoyun, 12 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan ‘Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı’ haberiyle, ‘AB Araştırmacı Gazetecilik Ödüllü’ aldı. Kızılkoyun’a, üçüncülük ödülünü Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı Program Yöneticisi Hatidza Gusic verdi. Bu yıl birincilik ödülü Yeniçağ Gazetesi’nden Murat Ağırel’e, ikincilik ödülü GazeteDuvar’dan Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu’na verildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi