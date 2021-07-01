Hürriyet’e AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü

Gazeteciler Cemiyeti ile Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı’nın (BIRN) Avrupa Birliği (AB) desteğiyle ortaklaşa düzenlediği ‘Batı Balkanlar ve Türkiye, Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri’ törenle sahiplerini buldu. Gazeteciler Cemiyeti’ndeki törene, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Demokrasi için Medya Programı Direktörü ve Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Jüri Başkanı Yusuf Kanlı ile çok sayıda diplomatik temsilci katıldı. Fevzi Kızılkoyun, 12 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan ‘Protokollü Baron: Türk Escobar’a Makam Aracı’ haberiyle, ‘AB Araştırmacı Gazetecilik Ödüllü’ aldı. Kızılkoyun’a, üçüncülük ödülünü Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı Program Yöneticisi Hatidza Gusic verdi. Bu yıl birincilik ödülü Yeniçağ Gazetesi’nden Murat Ağırel’e, ikincilik ödülü GazeteDuvar’dan Hale Gönültaş ve Volkan Nakiboğlu’na verildi.

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