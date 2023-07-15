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Hürriyet’e 4 ödül

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#TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği#Hürriyet Ödül#Yılın Basın Fotoğrafları
Hürriyet’e 4 ödül
Mert Gökhan Koç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 07:00

TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları 2023 yarışmasında ödüller Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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8 KATEGORİ VARDI

Ankara’da Grand Mercure Otel’de düzenlenen törende 8 kategoride 30 fotoğraf ve 6 fotoğraf serisi ödülü aldı. Törende 2022 yılında yaşanan olaylardan fotoğraflar ödüllendirildi. Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü Hürriyet Gazetesi’nden Murat Şaka’nın Ukrayna’da çektiği, 2 çocuğu ile kaçarken ve yakınlarına düşen bomba ile hayatını kaybeden annenin fotoğrafına verildi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD ASAM) Özel Ödülü savaşta başkent Kiev’den kaçan halkın fotoğraflarından oluşan Hürriyet fotomuhabiri Murat Şaka’nın serisine verildi. Şaka, Ukrayna’da babaanne ve torununun çiçekleri ile tren garında çektiği umudu yansıtan fotoğrafla Kızılay Özel Ödülü’nü kazandı. Spor Toto Özel Ödülü ise bu yıl Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’ndan yüzücüler serisiyle Hürriyet Foto Muhabiri Selahattin Sönmez’in oldu.

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#TÜRKİYE Foto Muhabirleri Derneği#Hürriyet Ödül#Yılın Basın Fotoğrafları

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