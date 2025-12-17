Hürriyet’e 4 büyük ödül... Yılın Basın Fotoğrafı Mert Gökhan Koç’tan

Haberin Devamı

Ödül törenine Yılmaz'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Yılmaz, fotomuhabirliğinin güncel tartışmaların temposundan bağımsız ama kamu adına son derece ağır bir sorumluluk yüklenen bir alan olarak ortaya çıktığını belirterek şöyle dedi: "Sahada çekilen her kare, anlık bir görüntü olmanın ötesinde yaşananın hangi koşullarda gerçekleştiğini, kimleri etkilediğini ve hangi izleri bıraktığını tarihe not düşer. Bu ödül, yaşandığı dönemi aşarak tarihe tanıklık eden anları ölümsüzleştiren güçlü bir basın fotoğrafçılığı mirasının ürünüdür. Bu güçlü tanıklık dolayısıyla Sayın Mert Gökhan Koç'u tebrik ediyorum."





TFMD Başkanı Rıza Özel ise Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması'nın 40 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve Türk medyasının da en prestijli fotoğraf ödülleri olduğunu vurguladı.





2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları'nda 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne bu sene Milliyet Gazetesi'nin 82 yaşındaki tecrübeli fotomuhabiri Mustafa İstemi layık görüldü. Organizasyona 168 fotomuhabiri, 241 fotoğrafçı ve 138 öğrenci olmak üzere toplam 547 kişi katıldı.




