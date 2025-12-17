×
Gündem Haberleri

Hürriyet’e 4 büyük ödül... Yılın Basın Fotoğrafı Mert Gökhan Koç’tan

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) 40 yıldır aralıksız düzenlediği fotoğraf alanındaki en prestijli yarışma olan ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Hürriyet Gazetesi, 4 farklı ödülle yarışmaya damga vururken, Hürriyet Fotomuhabiri Mert Gökhan Koç, Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin devrildiğini belgeleyen fotoğraflarıyla Yılın Basın Fotoğrafı, Yılın Haber Fotoğrafı, Yılın Foto Röportajı ve SGDD-ASAM Özel Ödülü’ne layık görüldü. Koç, ödülünü Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden aldı.

 Ödül törenine Yılmaz’ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Yılmaz, fotomuhabirliğinin güncel tartışmaların temposundan bağımsız ama kamu adına son derece ağır bir sorumluluk yüklenen bir alan olarak ortaya çıktığını belirterek şöyle dedi: “Sahada çekilen her kare, anlık bir görüntü olmanın ötesinde yaşananın hangi koşullarda gerçekleştiğini, kimleri etkilediğini ve hangi izleri bıraktığını tarihe not düşer. Bu ödül, yaşandığı dönemi aşarak tarihe tanıklık eden anları ölümsüzleştiren güçlü bir basın fotoğrafçılığı mirasının ürünüdür. Bu güçlü tanıklık dolayısıyla Sayın Mert Gökhan Koç’u tebrik ediyorum.”

EN PRESTİJLİ ÖDÜL

TFMD Başkanı Rıza Özel ise Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nın 40 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu ve Türk medyasının da en prestijli fotoğraf ödülleri olduğunu vurguladı.

2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafın değerlendirildiği Yılın Basın Fotoğrafları’nda 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüle layık görüldü. Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne bu sene Milliyet Gazetesi’nin 82 yaşındaki tecrübeli fotomuhabiri Mustafa İstemi layık görüldü. Organizasyona 168 fotomuhabiri, 241 fotoğrafçı ve 138 öğrenci olmak üzere toplam 547 kişi katıldı.

