Hürriyet’e 4 büyük ödül

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD), 2024 yılında yaşanan olaylardan 6 bine yakın fotoğrafı değerlendirerek ‘Yılın Basın Fotoğrafları’nı belirledi. 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödüllendirildi. Organizasyona 168 fotomuhabiri, 241 fotoğrafçı ve 138 öğrenci olmak üzere toplam 547 kişi katıldı. Yarışmada verilen toplam para ödülü ise 250 bin lira olarak açıklandı.





Jüri, Suriye’de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin başkent Şam’a girmesiyle yaşanan tarihi kırılma ile Suriye’de 61 yıllık Baas rejiminin ve Esad ailesinin 53 yıllık iktidarının yıkıldığı anı gösteren, Emevi Meydanı’nda Hafız Esad’ın devrilen heykelinin etrafındaki Suriyelilerin sevincini yansıtan fotoğrafı ile Hürriyet fotomuhabiri Mert Gökhan Koç’u Yılın Basın Fotoğrafı Ödülü’ne layık gördü. Koç, aynı fotoğrafla Yılın Haber Fotoğrafı Ödülü’nü de kazanırken farklı kareleriyle Yılın Foto Röportajı ve SGDD-ASAM Özel Ödülü’nü de aldı.





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ONUR ÖDÜLÜ MUSTAFA İSTEMİ’NİN

Derneğin her yıl bir isme verdiği ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne bu sene Milliyet Gazetesi’nin 82 yaşındaki tecrübeli fotomuhabiri Mustafa İstemi layık görüldü. Yarışmada Milliyet Gazetesi fotomuhabirleri Yavuz Özden ve Uğur Yıldırım da toplamda 4 ödüle layık görüldü. Demirören Medya organizasyonda 8 ödülün de sahibi oldu. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin ‘Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’yla 40 yıldır Türkiye’nin görsel tarihine not düştüğünü belirten TFMD Başkanı Rıza Özel ise “Türkiye’nin aralıksız düzenlenen en eski fotoğraf organizasyonunu yapıyoruz, bu bizim için büyük bir gurur” diye konuştu.





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O FOTOĞRAFIN HİKÂYESİ

Hürriyet fotomuhabiri Mert Gökhan Koç, ödül alan fotoğrafının hikâyesini şu sözlerle aktardı: “Heyet Tahrir Şam’ın başını çektiği muhalif gruplar, Esad rejimine karşı 2024’ün Kasım ayı sonunda başlattığı operasyonlarda Halep, Hama ve Humus gibi önemli şehirleri kısa süre içinde ele geçirdi. Sonrasında Şam’a yönlenen muhalifler, 8 Aralık’ın ilk saatlerinde başkenti ele geçirerek Esad ailesinin 53 yıllık iktidarını devirdi. 13 yılı aşkın süredir devam eden, en az 500 bin kişinin hayatını kaybettiği, milyonlarca Suriyelinin göç etmesine neden olan iç savaşın ardından Esad’ın ülkeyi terk etmesi Suriye’de sevinçle karşılandı. Şam’ın simgelerinden Emevi Meydanı da bu gösterilerin merkezi olmuştu. Emevi Meydanı’nda yerde bir heykelin olduğunu ve yakıldığını fark ettim. Gidip fotoğraflamaya başladığımda Suriyeli gençlerin özgür Suriye bayrağı açıp üzerinde marşlar söylediği heykelin Hafız Esad’a ait olduğunu gördüm. Suriyeliler, Şam Üniversitesi’ndeki heykeli devirip ipler bağlayarak, Emevi Meydanı’na sürüklemişlerdi. Heykelin üzerine çıkanlar, tekme vuranlar, tükürenler, yanıcı madde dökenler, yıllar süren acıların, iç savaşın, işkencelerle dolu hapishanelerin, yuvalarını ve yakınlarını kaybetmenin öfkesini dışa vuruyordu. Böyle bir hikâyesi olan bir fotoğrafla Türk medyasının en prestijli ödülünü almak benim için bir gurur.”



