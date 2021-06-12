Hürriyet'e 3 ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 62’nci kez düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri önceki gün Cağaloğlu’ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti binasında sahiplerine verildi. TGC’nin ödüle layık gördüğü 33 isimden 3’ü Hürriyet Gazetesi’ndendi.

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Doğan Hızlan 28 Aralık 2020’de yayınlanan “Sağlık Bakanı Devrede: İlhan Başgöz’ün Memleket Hasreti Son Buluyor” yazısıyla Kültür-Sanat-Magazin dalında, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi muhabiri Gülistan Alagöz ise 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan “Depreme bile gerek yok” başlıklı haberiyle Ekonomi dalında ödüle layık görüldü. En İyi Birinci Sayfa Düzeni kategorisinde ise İzmir depremi sonrası hazırladığı Hürriyet’in kapağıyla Yazıişleri Müdürü Arif Dizdaroğlu ödülün sahibi oldu.

‘ÖLDÜREN DEPREM DEĞİL BİNALAR’

Arif Dizdaroğlu teşekkür konuşmasında, “Aslında pozitif haberlerden oluşan bir sayfayla karşınıza çıkmak isterdim. Ne yazık ki deprem ülkemizin acı bir gerçeği ve sıkça yaşıyoruz bunu. Son olarak İzmir’de yaşadığımız bu felaket, öldürenin deprem değil sağlıksız binalar olduğunu bir kez daha gösterdi bizlere. Seçici kurula teşekkür ediyorum. Sayfada emeği olan arkadaşlarım adına alıyorum bu ödülü. Çok teşekkürler” dedi.



DOĞAN HIZLAN’DAN BAKAN’A TEŞEKKÜR

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise Doğan Hızlan’ın gönderdiği şu mesajı davetlilerle paylaştı: “Ödül vermeye alıştım ancak ödül almaya pek alışamadım. Ödül vermek olağan bir durumken ödül almak olağanüstü bir durum. Bir büyük bilgini ülkesine döndürmek için başvurumu hemen uygulamaya koyan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya da teşekkür ederim.”

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