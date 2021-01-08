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Haber Giriş: 08.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet yılın en iyi manşetleri arasında

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Hürriyet yılın en iyi manşetleri arasında
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Aylık iş dergisi MediaCat, 2007’den bu yana her yıl hazırladığı “Yılın Manşetleri” seçkisini açıkladı. Hürriyet gazetesinin 29 Ocak 2020’deki ‘Müsait bir yerde inemedik’ haberi 2020’nin en iyi 10 manşeti arasına girdi.

İş ve gazetecilik dünyasından 10 kişilik jürinin seçtiği listede 13 ulusal gazetenin 1 Aralık 2019-30 Kasım 2020 tarihleri arasındaki tüm manşetler incelendi. “Müsait bir yerde inemedik” haberinde Hürriyet gazetesi muhabiri Ece Çelik, İBB’nin kadın yolcuların 22:00–05:00 saatleri arasında bulundukları toplu taşıma araçlarından durakta olma şartı olmaksızın inebilmelerine dair kararının uygulanıp uygulanmadığını test etmiş ancak İETT şoförlerinin bu uygulamadan haberlerinin olmadığını haberine taşımıştı. Yılın en iyi diğer manşetleri arasında Birgün, Karar, Cumhuriyet, Sözcü, Milliyet, Türkiye ve Posta gazetelerinden haberler yer aldı.

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