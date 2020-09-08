Hürriyet yazdı, sorun çözüldü: O ayıp düzeltildi

Yüzyıllardır hizmet veren bu caminin eskiden medresesinin bulunduğu yere sonradan bir tuvalet yapılmış, ‘ücretli’ olarak hizmet veren bu tuvaletin tanıtımı için ise caminin bahçesi levhalarla doldurulmuştu. Bu levhalarla hem görüntü kirliliği oluşturulmuş, hem de tarihe saygısızlık yapılmıştı.

LEVHADAN GEÇİLMİYORDU

Caminin bahçesine adım atıldığı andan itibaren tuvaletin reklamı için konan ‘WC’ levhalarını her adım başında görmek mümkündü. Haberin ardından Fatih Kaymakamlığı ve belediye ekipleri harekete geçti ve levhalar kaldırıldı. Öte yandan kaymakamlık sosyal medya hesabından olayın gündeme getirilmiş olmasına teşekkür etti.

555 yıllık caminin haziresinde özellikle Fatih devrinde hizmet etmiş birçok bürokrat ve ilim adamının da mezarları var.