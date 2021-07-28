Hürriyet yazdı sorun çözüldü! Milleyha'nın kuşları kurtuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Milleyha Kuş Cenneti’nde son 23 yılda 282 kuş türüne rastlandı. Özellikle göçmen kuşların uğrak yeri olan Milleyha Kuş Cenneti’nde açılan bir kanal ile ekolojik denge bozulmaya başlamıştı. Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, göç hareketliliğinin yaşandığı Mileyha Kuş Cenneti’ni incelemek için geçtiğimiz günlerde Samandağ’a gitti. Yoğurtçuoğlu, yaptığı araştırmalar sırasında Milleyha Kuş Cenneti’nin yanındaki göl civarında büyük bir kanal açılmış olduğunu gördü. Karşılaştığı manzarayı hemen sosyal medya hesabından paylaşarak, “Tuz Gölü’nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor” sözleriyle isyan etti.



KANALI İZİNSİZ AÇMIŞLAR



Yoğurtçuoğlu’nun paylaşımının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milleyha Kuş Cenneti’ne giderek açılan kanalı kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, kepçe ile kapatılan kanalın fotoğraflarını paylaşarak, “Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Samandağ’daki Milleyha bölgesinde izinsiz ve keyfi şekilde açılan kanalları kapattık. Milleyha, yaptığımız planlamalar ile kuş cenneti olmaya devam edecek. Doğamızın bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



‘HEPİMİZİN BAŞARISI’



Milleyha Kuş Cenneti’ni Tuz Gölü gibi kurumasından kurtaran kuş gözlemcisi Emin Yoğutçuoğlu, sulak alanların çok hassas olduğunu belirterek, “Açılan kanal kapatılıyor. Kepçenin önünde bir kuş resmen yapılan işleri izliyordu. Sulak alanlar çok hassas alanlardır. Atılan bir adım bile çok önemlidir. Gösterilen hassasiyet için teşekkür ederim. Bu benim değil hepimizin başarısıdır. Buradaki kuşlar gibi farklı farklı olup, tek bir toprak üzerinde yaşadığımızı anladığımızın yansımasıdır. Milleyha Kuş Cenneti için emeği geçen, paylaşan, kalbi titreyen, yetki sahibi olan, hızlı hareket edip yıldırım kararıyla sulak alan ilan edilmesini sağlayan, konunun takipçisi olan herkese kocaman teşekkür” dedi.

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